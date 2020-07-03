Новые законы для страны – какие изменения ждут россиян в июле

Защита от коллекторов, контроль за МФО и региональные бренды. О законах, вступающих в силу в июле:

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями по возмездному договору, будет проводиться ежегодная индексация их страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Изменения коснутся почти 30 тыс. граждан, бабушек и дедушек, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, а также другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей.

РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

С 1 июля у всех регионов появится право вводить льготный налоговый режим для самозанятых. Чтобы ввести этот режим, субъекты РФ должны принять соответствующий закон. Напомним, Челябинская область уже прошла эксперимент – налог для самозанятых был введен на Южном Урале с 1 января 2020 года (налог на профессиональный доход включает страховые взносы в ФОМС. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями).

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ

С 1 июля вводятся новые правила заключения контракта с единственным поставщиком в случае признания закупки несостоявшейся. Если заказчик поставил требование обеспечения исполнения контракта, его размер устанавливается от 0,5% до 30% начальной максимальной цены контракта (НМЦК). При этом, в частности, если контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения устанавливается не менее чем в размере аванса. Также если аванс превышает 30% НМЦК, то размер обеспечения устанавливается в размере аванса.

ЗАЩИТА ОТ КОЛЛЕКТОРОВ

С 1 июля кредитор-юрлицо обязан разместить сведения о привлечении коллекторов в специальном реестре в течение 30 рабочих дней с даты привлечения. Сведения предоставляются исключительно кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе.

КОНТРОЛЬ ЗА МФО

Микрокредитные компании, не являющиеся НКО, с 1 июля обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся. Не допускается внесение в уставный капитал МФО заемных средств и находящегося в залоге имущества.

УПРОЩЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

При обращении за соцподдержкой и госуслугами инвалидам с 1 июля не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Госорганы смогут получить необходимые данные в рамках межведомственного взаимодействия. Также инвалиды смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение.

Кроме того, с 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ

С 1 июля вводится понятие «практическая подготовка обучающихся», которое значительно шире, чем понятие практики. Усиливается организация процесса практики и обучения студентов на предприятиях и организациях по их профилю. Это позволит выпускникам получить опыт работы на предприятии и включиться в рабочий процесс сразу после выпуска.

УПРОЩЕНИЕ ПРИЕМА В ГРАЖДАНСТВО РФ

Иностранцы или лица без гражданства с 24 июля могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если:

- состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ;

- получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения;

- имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ;

- являются гражданами Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

Кроме того, для всех соискателей российского гражданства отменяется требование об обязательном отказе от иностранного. МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких заявлений по правилам, установленным кабмином.

БРЕНДЫ РЕГИОНОВ

Географическое указание с 27 июля становится самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Законом устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар, как происходящий с территории конкретного географического объекта. Это позволит законодательно защитить от подделок отечественные бренды, такие как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево» и «Вологодское масло», «Хохлома» и «Гжель», «Адыгейский сыр», «Башкирский мед», «Златоустовская гравюра», «Каслинское литье» и многие другие. Региональные производители, получившие право использовать географическое указание для защиты своей продукции, смогут выходить и на отечественный, и на международные рынки.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-strany--kakie-izmeneniya-zhdut-rossiyan-v-iyule_127823.html