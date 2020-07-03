Общественники Снежинска получили пять президентских грантов на реализацию социально значимых проектов

Сегодня стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Четыре тысячи одиннадцатиклассников Челябинской области проверят свои знания по географии, литературе, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) Подробнее
На заседании штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания в Озерском городском округе было принято решение разрешить с 06.07.2020 года въезд на территорию Озерска гражданам, имеющим временные пропуска Подробнее
В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор. Субботник прошел на Голубом карьере в Челябинском городском бору. На берегу живописного водоема активисты РСМ собрали больше 200 килограммов мусора. Весь он был отсортирован по фракциям: в отдельные мешки волонтеры собирали пластик, стекло и смешанные отходы. Контролировала раздельный сбор координатор проекта «Чистые игры» в Челябинской области Олеся Ефимова, сообщает минэкологии.После субботника весь мусор отправился в компанию «Полигон ТБО», где он пройдет более тщательную сортировку, после чего часть отходов поступит на переработку. В одном из цехов предприятия участникам субботника продемонстрировали, как использованные полиэтиленовые пакеты перерабатываются в специальные гранулы. В дальнейшем из них изготавливают не только новые мешки для мусора, но и производственные материалы и даже трубы. А из переработанного пластика получается химическое волокно, которое подходит для изготовления самых разных изделий – от упаковочной ленты до одежды.Совместно с партнерскими организациями на «Полигоне ТБО» успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. Также в 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.«Мы с удовольствием поддерживаем проекты по экологическому просвещению и вовлечению жителей Южного Урала в вопросы обращения с отходами. Цель таких скромных по масштабам, но полезных мероприятий – это воспитание культуры обращения с отходами и пропаганда осознанного и ответственного потребления. Живой интерес к сфере обращения с отходами со стороны молодого поколения укрепил идею проводить подобные акции регулярно», - прокомментировал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.Организаторы надеются, что проведенная акция станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут южноуральцам больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.«Челябинская область приступила к поэтапному переходу на раздельный сбор мусора. В марте текущего года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. Там раздельный сбор уже осуществляется. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске, за таким мусором приезжают специальные машины, чтобы разные фракции не смешивались. И сейчас от граждан требуется ответственный подход, потому что, к сожалению, довольно часто даже там, где установлены нужные контейнеры, люди продолжают бросать смешанный мусор в контейнеры для вторсырья. Подобные акции мы планируем проводить регулярно в просветительских целях. Будем не только наводить порядок на загрязненных территориях, собирать мусор, но и показывать людям, что происходит с отходами дальше - чтобы они могли наблюдать процесс переработки и видеть его результаты», - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков. Подробнее
Пять некоммерческих организаций Снежинска стали победителями второго в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов. Более 5,5 миллиона рублей грантовых средств пойдут на реализацию проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, просвещения, защиты животных, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, сообщает управление общественных связей.Среди обладателей грантов Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг добра», некоммерческая организация дополнительного образования «Центр предоставления услуг в сфере образования, физической культуры и спорта, права», клуб дзюдо «Синара», Союз женщин Снежинска и некоммерческая организация помощи бездомным животным «Из приюта-домой».Благодаря президентским грантам жители Снежинска в возрасте от 6 до 79 лет будут регулярно заниматься физической культурой и спортом, а более 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет из малообеспеченных, многодетных и неполных семей пройдут начальную подготовку дзюдо. Также гранты помогут в обучении женщин финансовой грамотности, комплексной реабилитации детей-инвалидов и их семей, улучшении условий содержания животных городского приюта.Руководитель общественной организации «Бумеранг добра» Анна Широкова отмечает, что получение президентского гранта – это не только финансовая поддержка для реализация социально значимых проектов, но и повышение уровня доверия к организации и ее работе, признание статуса прозрачности и надежности данной НКО.Отметим, что все пять грантовиков за консультациями по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе обращались в городской ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций. Помимо консультаций, на базе ресурсного центра проходят обучающие семинары, направленные на повышение эффективности деятельности организаций и профессионального уровня сотрудников и добровольцев НКО.В Челябинской области сразу 56 некоммерческих организаций стали победителями второго в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма привлеченных грантовых средств превысила 74 млн рублей. Напомним, что Фонд президентских грантов также проводит специальный конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Заявки на конкурс принимаются до 15 июля 2020 года.