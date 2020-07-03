Челябинские арендодатели торговой недвижимости получат отсрочку по налогам

Челябинские арендодатели могут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если в соответствии с постановлением Правительства России №699 предоставят арендные каникулы своим арендаторам. Эта мера призвана поддержать участников рынка аренды, терпящих убытки из-за распространения коронавируса.Арендодатели могут претендовать на отсрочку по уплате налога на имущество организаций и землю, авансовых платежей по этим налогам, а также налога на имущество физических лиц, срок перечисления которых наступил в 2020 году. Получить ее можно при снижении дохода минимум на 10% или получении убытка. Максимальная длительность налоговой отсрочки – год. Мера не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.Чтобы воспользоваться этой поддержкой, организации и индивидуальные предприниматели должны предоставить своим арендаторам отсрочку по арендным платежам в соответствии с требованиями постановления Правительства России №439 при условии одновременного соблюдения следующих критериев:
арендодатель является собственником торговой недвижимости;
объект недвижимого имущества расположен на земельном участке с видом разрешенного использования под размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания, либо его наименование в соответствии с ЕГРН предусматривает размещение таких объектов;
недвижимое имущество включено в перечень объектов, налоговая база для которых исчисляется, исходя из их кадастровой стоимости, определенный на 2020 год;
код основного вида деятельности (ОКВЭД) по состоянию на 1 марта 2020 г. – 68.2 «Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом»;
арендаторы – организации и ИП, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса;
отсрочка арендаторам предоставляется с даты введения режима повышенной готовности на территории Челябинской области в размере 100% от суммы арендных платежей в период действия этого режима, 50% – после его прекращения и не ранее чем до 1 октября 2020 г.;
арендатор должен гасить задолженность по аренде с 1 января 2021 г. и до 1 января 2023 г. равными платежами, не превышающими 50% от ежемесячной арендной платы, не чаще раза в месяц;
установление арендодателем дополнительных платежей для арендаторов не допускается.
Также претендент на получение налоговой отсрочки должен быть включен в перечень налогоплательщиков, формированием которого занимается минэкономразвития Челябинской области. Для этого нужно предоставить пакет документов по адресу: 454091, г. Челябинск, проспект им. В.И. Ленина, 57, кабинет №407. Время приема: ПН–ЧТ с 08.30 до 17.30, ПТ с 08.30 до 16.15, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45. Сформированный перечень будет передан в налоговый орган для дальнейшего рассмотрения.Файлы для скачивания:Приказ (с перечнем документов).Приложение 1.Приложение 2.