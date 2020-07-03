2020-07-03YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинской области проводится набор на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В правительстве Челябинской области проводится конкурсный отбор специалистов на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2020/21 учебном году.Программа реализуется с 1998 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в формате Государственного плана.Целью реализации Программы является обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования. Результаты подготовки кадров должны соответствовать национальным целям и стратегическим задачам страны, регионального развития, рекомендующих организаций и других участников Программы.Челябинская область участвует в программе с 1998 года. За это время выпускниками Президентской программы стали 2045 человек. В настоящее время обучаются и закончат обучение в 2020 году 73 участника. В рамках программы прошли зарубежную стажировку 225 человек.Обучение специалистов проводится по двум типам образовательных программ:базовые образовательные программы (тип В - basic) предусматривают профессиональную переподготовку специалистов по одному из направлений в укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы, менеджмент в социальной сфере с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала;проектно-ориентированные образовательные программы (тип А - advanced) предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специальностей и направлений «Экономика и управление» (в т.ч. менеджмент в социальной сфере), обеспечивающую развитие компетенций менеджера в процессе обучения и разработки проекта на базе организации, направившей специалиста на обучение, в том числе групповых проектов в случае направления на обучение групп специалистов от одной организации (управленческих команд).К участникам конкурсного отбора предъявляются следующие требования:- возраст до 50 лет (предпочтительно);- высшее образование;- общий стаж работы не менее 5 лет;- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;- участие в реализации проекта развития организации.Наличие диплома победителя Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» дает приоритетное право включения в региональную квоту (без прохождения конкурсных испытаний, при условии соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора).Конкурсный отбор специалистов проходит в два этапа (квалификационный отбор и конкурсное испытание). Квалификационный отбор проводится на основе анализа документов, представленных в конкурсную комиссию. Конкурсные испытания включают в себя общий и специальный конкурсы.Расходы на обучение финансируются из трех источников: 66% – это средства федерального и регионального бюджетов, 34% оплачивает предприятие, направляющее специалиста на обучение, или сам специалист.Документы на конкурс принимаются до 1 сентября 2020 года (включительно) по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, Управление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области, каб. № 52 (тел.: 8 (351) 263-31-84, 8 (351) 263-99-12, электронная почта Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВ правительстве Челябинской области проводится конкурсный отбор специалистов на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2020/21 учебном году.Программа реализуется с 1998 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в формате Государственного плана.Целью реализации Программы является обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования. Результаты подготовки кадров должны соответствовать национальным целям и стратегическим задачам страны, регионального развития, рекомендующих организаций и других участников Программы.Челябинская область участвует в программе с 1998 года. За это время выпускниками Президентской программы стали 2045 человек. В настоящее время обучаются и закончат обучение в 2020 году 73 участника. В рамках программы прошли зарубежную стажировку 225 человек.предусматривают профессиональную переподготовку специалистов по одному из направлений в укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы, менеджмент в социальной сфере с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала;предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специальностей и направлений «Экономика и управление» (в т.ч. менеджмент в социальной сфере), обеспечивающую развитие компетенций менеджера в процессе обучения и разработки проекта на базе организации, направившей специалиста на обучение, в том числе групповых проектов в случае направления на обучение групп специалистов от одной организации (управленческих команд).- возраст до 50 лет (предпочтительно);- высшее образование;- общий стаж работы не менее 5 лет;- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;- участие в реализации проекта развития организации.Наличие диплома победителя Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» дает приоритетное право включения в региональную квоту (без прохождения конкурсных испытаний, при условии соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора).Конкурсный отбор специалистов проходит в два этапаквалификационный отбор и конкурсное испытание). Квалификационный отбор проводится на основе анализа документов, представленных в конкурсную комиссию. Конкурсные испытания включают в себя общий и специальный конкурсы.Расходы на обучение финансируются из трех источников: 66% – это средства федерального и регионального бюджетов, 34% оплачивает предприятие, направляющее специалиста на обучение, или сам специалист.(включительно) по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, Управление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области, каб. № 52 (тел.: 8 (351) 263-31-84, 8 (351) 263-99-12, электронная почта S.Denisova@gov74.ru E.Pankratova@gov74.ru ).Время приема документов: пн. – чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:00, обед с 12:00 до 12:45.Подробности о регистрации и пакете документов для участия в программе, конкурсном отборе, образовательных организациях, реализующих программу в Челябинской области, читайте здесь AzAzA 2020-07-03YEKT10:00:00 Нашли ошибку? 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