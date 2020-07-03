Санатории и лагеря отдыха Южного Урала ждут приезда детей

В Челябинской области 9 июля стартует летняя оздоровительная кампания. Первым откроет свои двери златоустовский санаторий-профилакторий «Металлург», куда приедут 363 ребенка, сообщает минсоцотношений.Традиционно смена в санаториях будет длиться 24 дня, а в загородных лагерях – 21 день, но есть в этом году и особенности, вызванные сохранением риска распространения коронавирусной инфекции.По словам министра социальных отношений Ирины Буториной, «в санаторно-курортных организациях и лагерях отдыха предприняты беспрецедентные противоэпидемические меры: исключается временный выезд детей, отменяются так называемые родительские дни, выездные экскурсии, массовые мероприятия. Все в день заезда пройдут медицинский контроль и осмотр на наличие симптомов респираторных заболеваний. Но очень многое будет зависеть и от самих родителей, их ответственного отношения к подготовке детей для отправки на отдых. После прохождения ребенком тестирования на COVID-19 и получения соответствующего медицинского заключения очень важно до его отправки на отдых обеспечить соблюдение всех ограничительных мер. Это и масочный режим, и обработка рук, и минимум контактов вне семьи».Следует отметить, что получение путевок в оздоровительные учреждения осуществляется через управления социальной защиты населения по месту жительства. Путевки детям выделяются бесплатно.Справочно: 2 740 юных жителей Челябинской области планируется оздоровить в течение июля. 250 млн 150 тысяч рублей выделено из областного бюджета на организацию оздоровительных мероприятий для детей.