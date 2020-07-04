2020-07-06YEKT09:00:00 | Губерния Новая высокотехнологичная разработка поможет магнитогорцам в постинсультной реабилитации Источник: НПО «Андроидная техника»









Реабилитационный робототехнический комплекс произведен магнитогорским предприятием НПО «Андроидная техника» и установлен в «Центральной клинической медико-санитарной части» г. Магнитогорска. В июне 2020 года в «Центральную клиническую медико-санитарную часть» г. Магнитогорска поступил новый комплекс электромеханического экзоскелета кисти руки человека, управляемого интерфейсом «Мозг – компьютер» для постинсультной и посттравматической реабилитации. Это медучреждение стало первым в Челябинской области, где установлено такое оборудование. Выбор был не случайным: именно здесь в 2013 году открыто неврологическое отделение, специализирующееся на ранней реабилитационной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инфаркты головного и спинного мозга, геморрагические инсульты, транзиторные ишемические атаки, острая гипертоническая энцефалопатия) при различных сосудистых поражениях центральной нервной системы.Применение современных высокоэффективных реабилитационно-восстановительных технологий позволяет вернуть двигательную активность пациентам с неврологическими патологиями и посттравматическими осложнениями. Ежедневно процедуры с использованием робототехнического комплекса проходят десятки пациентов.На сегодняшний день комплекс электромеханического экзоскелета кисти руки человека, разработанный магнитогорским предприятием НПО «Андроидная техника», уже применяется во многих клиниках страны, в том числе в РНИМУ им. Пирогова, Городской клинической больнице №31 (г. Москва), Московском областном научно-исследовательском институте им. М.Ф. Владимирского, Клиническом многопрофильном медицинском центре имени Святого Луки (г. Симферополь). Сотни пациентов получают необходимую помощь. Всего в российские учреждения здравоохранения поставлено 24 реабилитационных комплекса. Медицинский персонал очень высоко оценивает эффект от реализуемой технологии восстановления двигательных функций. Источник: НПО «Андроидная техника»Реабилитационный робототехнический комплекс произведен магнитогорским предприятием НПО «Андроидная техника» и установлен в «Центральной клинической медико-санитарной части» г. Магнитогорска. В июне 2020 года в «Центральную клиническую медико-санитарную часть» г. Магнитогорска поступил новый комплекс электромеханического экзоскелета кисти руки человека, управляемого интерфейсом «Мозг – компьютер» для постинсультной и посттравматической реабилитации. Это медучреждение стало первым в Челябинской области, где установлено такое оборудование. Выбор был не случайным: именно здесь в 2013 году открыто неврологическое отделение, специализирующееся на ранней реабилитационной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инфаркты головного и спинного мозга, геморрагические инсульты, транзиторные ишемические атаки, острая гипертоническая энцефалопатия) при различных сосудистых поражениях центральной нервной системы.Применение современных высокоэффективных реабилитационно-восстановительных технологий позволяет вернуть двигательную активность пациентам с неврологическими патологиями и посттравматическими осложнениями. Ежедневно процедуры с использованием робототехнического комплекса проходят десятки пациентов.На сегодняшний день комплекс электромеханического экзоскелета кисти руки человека, разработанный магнитогорским предприятием НПО «Андроидная техника», уже применяется во многих клиниках страны, в том числе в РНИМУ им. Пирогова, Городской клинической больнице №31 (г. Москва), Московском областном научно-исследовательском институте им. М.Ф. Владимирского, Клиническом многопрофильном медицинском центре имени Святого Луки (г. Симферополь). Сотни пациентов получают необходимую помощь. Всего в российские учреждения здравоохранения поставлено 24 реабилитационных комплекса. Медицинский персонал очень высоко оценивает эффект от реализуемой технологии восстановления двигательных функций. AzAzA 2020-07-06YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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