У воспитанников озерского детского дома появилась новая спортивная площадка

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков посетил детский дом, осмотрел новую площадку и даже забросил несколько мячей в баскетбольную корзину.
Директор центра Галина Тихомирова рассказала, что площадка создана в рамках благотворительной программы ГК «Росатом», необходимо было лишь довести ее до совершенства.
- Мы постепенно шли к обустройству площадки. Сейчас на ней отличное прорезиненное покрытие, качественная разметка. Ранее появились тренажеры под открытым небом. Наш коллектив и дети очень рады такому подарку, и мы даже нашли тренера, который будет работать с воспитанниками. Они с большим удовольствием занимаются спортом.
Евгений Щербаков пообщался с коллективом Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, отметив важность их непростой, но нужной работы:
- Благодаря заботливому руководству и персоналу детского дома для воспитанников созданы все условия для счастливой, насыщенной жизни. Дай Бог, чтобы все дети жили в семьях, а если нет семьи, отрадно, что ребята попадают в заботливые добрые руки Галины Анатольевны Тихомировой и сотрудников, которые относятся к детям, как к своим, хотя воспитанники здесь разные, со сложной судьбой. Я знаю, что коллектив детского дома переживает за каждого воспитанника, радуется его успехам во взрослой жизни. Замечательно, что универсальная спортплощадка даст возможность детям и подросткам заниматься спортом на свежем воздухе.