Челябинский онкоцентр возобновил госпитализацию пациентов

В Челябинском Центре онкологии и ядерной медицины 6 июля возобновилась госпитализация пациентов, приостановленная из-за вспышки коронавируса, выявленной 22 июня.

Оба корпуса онкоцентра приступили к заполнению отделений. В онкоцентре работу продолжают амбулаторные отделения – лучевой, фотодинамической, радионуклидной и дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии. Работа поликлиники и диагностической службы не прерывалась.+

Всем контактным пациентам в условиях онкоцентра была проведена расширенная диагностика: выполнены забор материала и КТ-исследование. Среди пациентов не было ни одного тяжелого случая, который бы потребовал использования ИВЛ. Часть пациентов была переведена на госпитальные базы в другие учреждения и получила необходимое лечение.

Пациенты, у которых коронавирус протекал бессимптомно, находилась на самоизоляции. Часть пациентов, которые не были контактны, но лечение онкозаболевания было прервано, перенаправлены в другие отделения и учреждения.

Напомним, из-за вспышки коронавируса, в результате которой инфекцией заразились 82 пациента и один сотрудник, госпитализация пациентов в онкоцентр была приостановлена.

https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinskiy-onkotsentr-vozobnovil-gospitalizatsiyu-patsientov_127952.html