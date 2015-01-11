2020-07-07YEKT10:00:00 | Губерния Корпорация «Болл» расширяет производство в Челябинской области Источник: Завод «Болл»









Корпорация «Болл», ведущий мировой производитель металлической тары для напитков, запускает вторую производственную линию на своем заводе в Аргаяше.Во время одного из визитов в Аргаяшский район губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил завод Ball, назвав его «образцовым» и отметив важность создания здесь высокопроизводительных рабочих мест и внедрения уникальных технологий производства.Алюминиевые банки, которые можно подвергать вторичной переработке без потери качества, являются самым востребованным видом упаковки в Европе. В России, по данным британской исследовательской компании Mintel, в мае 2020 года 24% новых напитков было выведено на рынок именно в алюминиевых банках. Это на 8% больше, чем годом ранее.«Чтобы удовлетворить растущий спрос, мы приняли решение о расширении производства, а значит, будем рады новым сотрудникам», - говорит директор завода «Болл» в Аргаяше Александр Баранов.Завод не только создает в районе новые рабочие места, но и регулярно оказывает помощь местному сообществу. Этой весной предприятие безвозмездно передало центральной районной больнице паровой стерилизатор с автоматическим управлением и партию защитных очков и костюмов для борьбы с COVID-19.«Для нас важно, что такая высокотехнологичная и социально ориентированная международная компания, один из лидеров в сфере бережливого производства, задающий высочайшие стандарты организации труда, выбрала Челябинскую область для строительства здесь своего завода. Передовые технологии позволяют выпускать около 3 млн банок в день, то есть 35 банок в секунду! А теперь их производство расширяется. Все эти факторы привели к тому, что завод в Аргаяше был включен в список системообразующих предприятий региона. Благодаря чему предприятие смогло стабильно работать даже в условиях пандемии и продолжает успешно развиваться», - прокомментировал заместитель губернатора Егор Ковальчук, курирующий развитие промышленности в регионе.Главным приоритетом компании являются здоровье и безопасность сотрудников. Руководство завода гордится тем, что с момента его строительства в 2008 году на производстве не было ни одного несчастного случая. По безопасности труда южноуральское предприятие занимает первое место среди европейских заводов «Болл».Кроме того, корпорация уделяет большое внимание экологичности своего производства. За последние четыре года завод в Аргаяше сократил потребление электроэнергии на 19,3%, газа – на 12,3%, воды – на 20,1%.***Ball Corporation - американская компания, крупнейший производитель упаковки из алюминия. В России ее заводы располагаются в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область). Источник: Завод «Болл»Корпорация «Болл», ведущий мировой производитель металлической тары для напитков, запускает вторую производственную линию на своем заводе в Аргаяше.Во время одного из визитов в Аргаяшский район губернатор Челябинской областипосетил завод Ball, назвав его «образцовым» и отметив важность создания здесь высокопроизводительных рабочих мест и внедрения уникальных технологий производства.Алюминиевые банки, которые можно подвергать вторичной переработке без потери качества, являются самым востребованным видом упаковки в Европе. В России, по данным британской исследовательской компании Mintel, в мае 2020 года 24% новых напитков было выведено на рынок именно в алюминиевых банках. Это на 8% больше, чем годом ранее.«Чтобы удовлетворить растущий спрос, мы приняли решение о расширении производства, а значит, будем рады новым сотрудникам», - говорит директор завода «Болл» в Аргаяше.Завод не только создает в районе новые рабочие места, но и регулярно оказывает помощь местному сообществу. Этой весной предприятие безвозмездно передало центральной районной больнице паровой стерилизатор с автоматическим управлением и партию защитных очков и костюмов для борьбы с COVID-19.«Для нас важно, что такая высокотехнологичная и социально ориентированная международная компания, один из лидеров в сфере бережливого производства, задающий высочайшие стандарты организации труда, выбрала Челябинскую область для строительства здесь своего завода. Передовые технологии позволяют выпускать около 3 млн банок в день, то есть 35 банок в секунду! А теперь их производство расширяется. Все эти факторы привели к тому, что завод в Аргаяше был включен в список системообразующих предприятий региона. Благодаря чему предприятие смогло стабильно работать даже в условиях пандемии и продолжает успешно развиваться», - прокомментировал заместитель губернатора, курирующий развитие промышленности в регионе.Главным приоритетом компании являются здоровье и безопасность сотрудников. Руководство завода гордится тем, что с момента его строительства в 2008 году на производстве не было ни одного несчастного случая. По безопасности труда южноуральское предприятие занимает первое место среди европейских заводов «Болл».Кроме того, корпорация уделяет большое внимание экологичности своего производства. За последние четыре года завод в Аргаяше сократил потребление электроэнергии на 19,3%, газа – на 12,3%, воды – на 20,1%.***- американская компания, крупнейший производитель упаковки из алюминия. В России ее заводы располагаются в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область). AzAzA 2020-07-07YEKT10:00:00 Нашли ошибку? 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