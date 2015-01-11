В Челябинской области появятся православный театр и территория народных традиций

«Православный театр «Ковчег» на базе Храма Покрова Пресвятой Богородицы города Копейска на языке искусства будет рассказывать зрителям о милосердии, благодарности, доброте и других ценностях. Изучать основы сценического мастерства будут дети и подростки из многодетных и социально незащищенных семей.На сохранение народного творчества направлен проект «Территория народных традиций – Центр мастеров» некоммерческой организации «Наследие». Благодаря ему свыше тысячи южноуральцев смогут приобщиться к традициям русской культуры — научатся вышивать и ткать, валять шерстяные изделия, также попробуют силы в пении и танцах.«В течение нескольких месяцев по благословению Митрополита Челябинского и Миасского Григория в благочиниях Челябинской епархии была проведена серия обучающих семинаров по социальному проектированию и презентация различных грантовых конкурсов. Обучающие мероприятия были направлены на помощников благочинных по работе с молодёжью и активную православную молодёжь. Важно, что благодаря подобному формату у нас появляются победители различных грантовых конкурсов», – отметил член Общественной палаты Челябинской области Артем Анисин.Напомним, что 56 некоммерческих организаций Челябинской области стали победителями второго в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма привлеченных грантовых средств превысила 74 млн рублей. Также напоминаем, что Фонд президентских грантов проводит специальный конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Заявки на конкурс принимаются до 15 июля 2020 года.
Источник: Епархия