2020-07-07YEKT17:00:00 | Губерния На Южном Урале открываются детские оздоровительные лагеря Источник: Фото из открытых источников









В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания в очном формате. Детские лагеря в регионе открываются поэтапно с соблюдением санэпидтребований, график составляется каждым муниципалитетом, сообщает минобрнауки.6 июля начали свою работу детские оздоровительные лагеря «Волна» и «Радуга» на территории Кыштымского городского округа. 7 июля принимают детей еще три лагеря: молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки» (Красноармейский муниципальный район), детский оздоровительный лагерь «Горная семейка» (Кусинский муниципальный район), детский оздоровительный лагерь «Уралец» (Саткинский муниципальный район).В Челябинске и Магнитогорске вопрос открытия лагерей будет рассматриваться после 15 июля. В ЗАТО Трехгорный, Снежинск, Озерск, которые курирует Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), летняя кампания тоже пока не начата.Кроме того, в 10 муниципальных образованиях Челябинской области (Агаповский МР, Верхнеуральский МР, Еткульский МР, Карабашский ГО, Копейский ГО, Кыштымский ГО, Троицкий ГО, Октябрьский МР, Сосновский МР, Увельский МР) на базе образовательных организаций открыто 67 лагерей дневного пребывания с охватом более 5000 детей.Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) продолжительность оздоровительной смены в загородном лагере составляет 21 день, профильной смены - от 14 дней. В лагерях с дневным пребыванием детей смена длится 21 календарный день.Также отметим, что в этом году летний отдых и оздоровление детей должны быть организованы по месту их фактического проживания, то есть в пределах субъекта Российской Федерации.Для оформления ребенка в лагерь родители предоставляют стандартную справку по форме 079-У (о состоянии здоровья ребенка) с данными по прививкам, а также справку об отсутствии контактов с инфекционными больными (выдается не ранее, чем за три дня до заезда).Реестр лагерей и вся актуальная информация по организации летней кампании размещаются на сайте министерства образования и науки Челябинской области (вкладка «Отдых и оздоровление детей»). Также на сайте указан телефон горячей линии по вопросам отдыха и оздоровления детей.Справочно: 3 июля 2020 года опубликованы и вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (СанПиН 3.1./2.4. 3598-20), согласно которым:



не допускается организация отдыха детей и их оздоровление в детских лагерях палаточного типа.



Напомним, в регионе было запланировано открытие 10 палаточных лагерей на територии региона, в том числе – областные палаточные лагеря на озере Тургояк и в селе Серпиевка Катав-Ивановского муниципального района.



отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания (таким образом, бронирование мест, прием и размещение в организациях отдыха и оздоровления Челябинской области детей из других субъектов Российской Федерации не допускается; запрещен отдых детей Челябинской области в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Республики Башкортостан; запрещено бронирование, прием и размещение организованных групп детей из других субъектов Российской Федерации на территории Краснодарского края.);







наполняемость отрядов в загородных лагерях должна составлять не более 50% от проектной мощности лагеря;







весь персонал пройдет тестирование на антитела COVID-19;







размещение детей необходимо организовать с соблюдением социальной дистанции 1,5 м;







заезд всех детей в лагерь будет происходить одномоментно (в один день);







в течение всей смены в загородном лагере и детям, и сотрудникам нельзя покидать территорию лагеря, исключаются «родительские дни» (визиты родителей) и проведение массовых мероприятий закрытых помещениях и с участием детей из разных отрядов. В приоритете - прогулки на свежем воздухе и проведение отрядных мероприятий;







предусмотрено ежедневное проведение «утреннего фильтра» среди детей и сотрудников с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;







корпуса оснастят обеззараживателями воздуха, дозаторами с антисептическим средством для обработки рук. Обязательно проведение уборки как помещений, так и территории лагеря с применением дезинфицирующих средств. Источник: Фото из открытых источниковВ Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания в очном формате. Детские лагеря в регионе открываются поэтапно с соблюдением санэпидтребований, график составляется каждым муниципалитетом, сообщает минобрнауки.6 июля начали свою работу детские оздоровительные лагеря «Волна» и «Радуга» на территории Кыштымского городского округа. 7 июля принимают детей еще три лагеря: молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки» (Красноармейский муниципальный район), детский оздоровительный лагерь «Горная семейка» (Кусинский муниципальный район), детский оздоровительный лагерь «Уралец» (Саткинский муниципальный район).В Челябинске и Магнитогорске вопрос открытия лагерей будет рассматриваться после 15 июля. В ЗАТО Трехгорный, Снежинск, Озерск, которые курирует Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), летняя кампания тоже пока не начата.Кроме того, в 10 муниципальных образованиях Челябинской области (Агаповский МР, Верхнеуральский МР, Еткульский МР, Карабашский ГО, Копейский ГО, Кыштымский ГО, Троицкий ГО, Октябрьский МР, Сосновский МР, Увельский МР) на базе образовательных организаций открыто 67 лагерей дневного пребывания с охватом более 5000 детей.Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) продолжительность оздоровительной смены в загородном лагере составляет 21 день, профильной смены - от 14 дней. В лагерях с дневным пребыванием детей смена длится 21 календарный день.Также отметим, что в этом году летний отдых и оздоровление детей должны быть организованы по месту их фактического проживания, то есть в пределах субъекта Российской Федерации.Для оформления ребенка в лагерь родители предоставляют стандартную справку по форме 079-У (о состоянии здоровья ребенка) с данными по прививкам, а также справку об отсутствии контактов с инфекционными больными (выдается не ранее, чем за три дня до заезда).Реестр лагерей и вся актуальная информация по организации летней кампании размещаются на сайте министерства образования и науки Челябинской области (вкладка «Отдых и оздоровление детей»). Также на сайте указан телефон горячей линии по вопросам отдыха и оздоровления детей.Справочно: 3 июля 2020 года опубликованы и вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (СанПиН 3.1./2.4. 3598-20), согласно которым:Напомним, в регионе было запланировано открытие 10 палаточных лагерей на територии региона, в том числе – областные палаточные лагеря на озере Тургояк и в селе Серпиевка Катав-Ивановского муниципального района.(таким образом, бронирование мест, прием и размещение в организациях отдыха и оздоровления Челябинской области детей из других субъектов Российской Федерации не допускается; запрещен отдых детей Челябинской области в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Республики Башкортостан; запрещено бронирование, прием и размещение организованных групп детей из других субъектов Российской Федерации на территории Краснодарского края.);наполняемость отрядов в загородных лагерях должна составлять не более 50% от проектной мощности лагеря;весь персонал пройдет тестирование на антитела COVID-19;размещение детей необходимо организовать с соблюдением социальной дистанции 1,5 м;заезд всех детей в лагерь будет происходить одномоментно (в один день);в течение всей смены в загородном лагере и детям, и сотрудникам нельзя покидать территорию лагеря, исключаются «родительские дни» (визиты родителей) и проведение массовых мероприятий закрытых помещениях и с участием детей из разных отрядов. В приоритете - прогулки на свежем воздухе и проведение отрядных мероприятий;предусмотрено ежедневное проведение «утреннего фильтра» среди детей и сотрудников с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;корпуса оснастят обеззараживателями воздуха, дозаторами с антисептическим средством для обработки рук. Обязательно проведение уборки как помещений, так и территории лагеря с применением дезинфицирующих средств. AzAzA 2020-07-07YEKT17:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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