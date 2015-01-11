Челябинские школьники разработали беспилотник для картографирования региона

В этом году областной студенческий отряд впервые помогает в благоустройстве Челябинска. Наводить порядок на городские улицы вышли свыше 130 студентов различной специализации.
Молодые люди работают во главе с мастером, который также является учащимся высшего или среднего профессионального учебного заведения. В Калининском районе студенты убирают набережную реки Миасс, в Советском - наводят порядок на берегах озера Смолино и Шершневского водохранилища. В Ленинском районе бойцы трудятся на благоустройстве парка «Плодушка». Преображается Сад Камней в центре города и сквер «Молодежный» в Тракторозаводском районе. Также студотряды наводят порядок в Северо-Западном парке Курчатовского района и выполняют работы в Металлургическом районе Челябинска.«Первые дни работы дались нам нелегко. Мы столкнулись с необычными местами для уборки, но нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы работаем в хорошем коллективе, постоянно общаемся, шутим и слушаем музыку, поэтому время проходит довольно быстро. Думаю, что совсем скоро мы точно станем очень дружным и сплоченным отрядом», - рассказала представитель студенческого педагогического отряда «Улыбка» (ЮУрГАУ) Ксения Зуева.Помогать с наведением порядка молодые люди будут до осени. Напомним, что в этом году студенты также работают в поисково-спасательной службе на водных объектах и на базе Челябинского государственного университета. Подробнее
Специфика детского технопарка «Кванториум» – это проектное обучение, нацеленное на решение реальных производственных нужд. В этот раз перед учащимися стояла задача разработать беспилотник для федеральной сети ГК «Строительная геодезия», специализирующейся на градостроительстве и землеустройстве. Воспитанники «Кванториума» под руководством опытных наставников в течение нескольких месяцев создавали «начинку» для летательного аппарата: подбирали комплектующие, собирали схему из датчиков и программировали полетный микроконтроллер. В ходе работы над проектом ребята освоили теорию полета, основы аэродинамики, электросхематехнику и языки программирования.«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер задал новое приоритетное направление для развития региона – это наука и инновации. Мы уже серьезно продвинулись в этом вопросе, на площадке «Кванториума» реализован не один десяток проектов. Наши воспитанники – это будущее российской науки. Еще один реализованный проект это доказывает», – отметил директор регионального центра технического творчества Владислав Халамов.По словам директора компании ГК «Строительная геодезия», беспилотники такого типа нужны для создания цифровых ортофотопланов и стереофотограмметрических моделей местности. Результаты используются для установления границ населенных пунктов, территориальных, дорожных зон, паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог, а также для выявления незаконных построек.
Источник: Региональный центр технического творчества