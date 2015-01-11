Южноуральцев приглашают принять участие во Всероссийском интернет-событии «ДОМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»

Ко Дню семьи, любви и верности, с 1 по 9 июля, «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» приглашает принять участие во Всероссийском интернет-событии «ДОМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ», выразив свои чувства к родным и близким и поздравив их с Днем памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских.Рассказать о своей любви к супругам, детям, мамам, папам, сестрам, братьям, дедушкам и бабушкам очень просто. Для этого необходимо зайти на сайт «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» и активировать форму «Написать признание», указать email-адреса отправителя и получателя и фамилии семейств, присвоить тег своего населенного пункта и «Тульская область», ввести текст и прикрепить фотографию в кругу, затем опубликовать признание.После публикации необходимо разместить поздравление на странице одной из социальных сетей.Каждый участник интернет-события получит именной сертификат с изображением святых покровителей семьи Петра и Февронии, который станет прекрасным подарком друг другу в День семьи, любви и верности.