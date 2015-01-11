В Озерске женщина украла у пенсионера кошелек с 56 тыс. рублей

В Озерске женщина украла у 85-летнего пенсионера кошелек, предложив свою помощь в магазине, – возбуждено уголовное дело о краже.

Потерпевший пояснил полицейским, что в одном из магазинов к нему подошла женщина и предложила свою помощь. Сложив продукты в пакет, она помогла донести покупки до дома. По дороге, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшего, женщина вытащила кошелек из пакета и ушла. Пропажу заявитель заметил, когда пришел домой. Мужчина вернулся в магазин, где работники вызвали полицию. Ущерб составил 56,5 тыс. рублей, деньги хранились в кошельке.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 39-летняя жительница Озерска, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности. Женщину заключили под стражу, деньги пенсионеру она вернула.

Полицейские рекомендуют не носить кошельки в пакетах, убирать их в дальние отделения сумок, внутренние карманы курток или пальто, не демонстрировать содержимое портмоне. Также не следует оставлять без присмотра личные вещи.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-zhenschina-ukrala-u-pensionera-koshelek-i-56-tys-rubley_127981.html