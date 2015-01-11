О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 7 июля

7 июля зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19: 5 пациентов госпитализировано в инфекционное отделение, 1 лечится амбулаторно.
У одного из ранее выявленных пациентов диагноз COVID-19 изменен на хроническое неинфекционное заболевание.За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 145 случаев заболевания коронавирусом.
Всего с 13.03.2020г. по 07.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1285 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 155 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Напомним, что, находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/