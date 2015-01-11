Южноуральцев приглашают принять участие в фестивале «Казачья застава»

С 17 по 20 сентября в Санкт-Петербурге состоится X Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава». Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщают организаторы.В программу мероприятия 2020 года войдет проведение конкурса творческих коллективов и торжественный гала-концерт победителей, а также обширная экскурсионная программа по Санкт-Петербургу.К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и солисты, исполнители художественного слова, хоровые и хореографические коллективы, кадеты и коллективы общеобразовательных школ и инструменталисты.Конкурсная программа проекта представлена в шести номинациях: хореография, вокал, инструменталисты, фольклор, декоративно-прикладное искусство «Казачьи традиции и современность», художественное слово. Фестиваль «Казачья застава» проводится ежегодно для патриотического воспитания детей и молодёжи на основе изучения и сохранения истории и культуры России, традиций и обычаев казачества и народов, проживающих на территории страны. За девять лет проведения проект собрал свыше трех тысяч участников, представивших культуру своих регионов. Программа, положение и форма заявки доступна на сайте проекта.