2020-07-08YEKT11:00:00 | Губерния В России начали производить планшеты для первой цифровой переписи населения В России начали производить электронные планшеты для первой в истории страны цифровой переписи населения. Всего будет изготовлено 360 тысяч гаджетов, большая часть которых после переписной кампании будет задействована для решения других социальных задач.Электронные планшеты — это необходимый атрибут современной цифровой переписи, поэтому для оснащения переписчиков Всероссийской переписи населения, которая стартует в апреле 2021 года. Изготовлением планшетов занялись российские производители компьютерной техники: «БайтЭрг» (Москва) и «ПК Аквариус» (Шуя, Ивановская область). Им предстоит выпустить 360 тысяч устройств, сообщает медиаофис ВПН.«Первая партия планшетов должна поступить к нам в сентябре, она будет использоваться для переписи населения на труднодоступных территориях. Это будет испытание на выносливость там, где нет возможности оперативно подключиться к розетке, на устойчивость к холоду», — рассказал руководитель Росстата Павел Малков. Все устройства должны поступить в Росстат до конца нынешнего года, добавил он.Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов, что значительно облегчит работу переписчиков. Прежде им приходилось носить тяжелые портфели с бумажными переписными листами. После окончания ВПН у Росстата останется лишь небольшое количество планшетов для статистических исследований. Основная часть устройств будет передана для использования в рамках программы «Цифровая экономика».Планшеты работают на операционной системе «Аврора». Это удобный и надежный продукт, зарекомендовавший себя на рынке. Он полностью соответствует потребностям Росстата для проведения будущей переписи населения. При этом речь идет не о простом планшете, а о целом программно-аппаратном комплексе. Он включает в себя, помимо самого устройства, весь необходимый набор специализированного защищенного ПО для сбора сведений о населении. В комплекс также войдут дополнительные аксессуары (чехол с карманом для внешнего аккумулятора и карт памяти, сами внешний аккумулятор и карты памяти, стилус и т.д.), которые позволят осуществлять работу переписчика с максимальным удобством и эффективностью.По словам Павла Малкова, по сравнению с бумажными переписными листами планшеты позволят уменьшить число ошибок, сократить время на обработку информации и подведение итогов ВПН. При этом общение может происходить с соблюдением необходимой социальной дистанции. Отказ от больших тиражей бумажных бланков и исключение технологического цикла сканирования и коррекции неточно распознанных данных позволяют существенно сократить финансовые издержки.Во время переписного раунда 2020 года планшеты для проведения переписи используют или планируют использовать 45 стран, а 38 стран планируют проводить перепись через интернет-порталы.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». AzAzA 2020-07-08YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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