Министерство культуры поздравит земляков с присвоением Челябинску почетного звания

Концерт, посвященный присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести», пройдет сегодня, 9 июля, на Кировке, сообщает министерство культуры.Несмотря на отпускное время, Камерный театр подготовил литературно-музыкальную композицию «Город-солдат, город-труженик». Со сцены у здания Седьмого кассационного суда (в прошлом Главпочтамта) прозвучат стихи, песни и марши военных лет. Начало - в 19:00.«Специально был создан сценарий, посвященный подвигу Танкограда, основанный на исторических фактах. Мы нашли несколько песен тех лет о подвиге уральцев. Наши артисты их разучили и представят практически премьеру. Нам согласились помочь музыканты военного оркестра», - рассказал директор Камерного театра Илья Коломейский.Партнером театра станет оркестрГУФСИН России по Челябинской области, который исполнит музыкальную программу.Напомним, 2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин присвоил Челябинску и Магнитогорску почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне.