Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):10 июля в юго-западных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале) Подробнее
Министерство науки и высшего образования России, по инициативе Минспорта России, разослало в приемные комиссии ВУЗов рекомендации об учёте в качестве индивидуальных достижений для начисления дополнительных баллов выписок из приказа Минспорта России о награждении знаком отличия ГТО Подробнее