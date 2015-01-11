Время говорить по-русски: Публичная библиотека запустила проект по культурной социализации иностранных студентов

Поздравляем с Юбилеем Заслуженного артиста РФ, актёра Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» Вячеслава Ипполитовича Лясецкого!
Жизнь человека, связанного с искусством, творчеством, а тем более сценой, очень интересна уже сама по себе. За плечами огромный багаж – духовный и человеческий. Мы знаем артиста только по сцене, по сыгранным ролям, редким интервью, может быть, мимолетным встречам на улице. Мало кто знает, что Вячеслав Ипполитович, кроме того, что замечательный актер, еще и бессменный заведующий труппой в течение многих лет. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):10 июля в юго-западных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале) Подробнее
Министерство науки и высшего образования России, по инициативе Минспорта России, разослало в приемные комиссии ВУЗов рекомендации об учёте в качестве индивидуальных достижений для начисления дополнительных баллов выписок из приказа Минспорта России о награждении знаком отличия ГТО Подробнее
В Челябинской областной универсальной научной библиотеке (на базе Центра межкультурных коммуникаций) стартовал проект для иностранных студентов и иммигрантов – разговорный клуб «Русский без границ». Девиз нового объединения – «Время говорить по-русски».Цель проекта – всестороннее содействие в культурной социализации его участников, для которых русский язык является иностранным. Целевой аудиторией станут иностранные школьники и студенты вузов Челябинской области, а также иммигранты, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Благодаря новому клубу, участники смогут легко, быстро и бесплатно попрактиковать русский язык: как отмечают организаторы, в процессе проведения встреч будет организовано обсуждение на русском языке интересных тем, связанных с культурой и историей России, знакомство с интересными историческими и культурными фактами о России и размышления о том, какую роль русский язык играет в современном глобальном мире. А также проведение мероприятий, способствующих погружению в межкультурную языковую среду.Кроме того, в рамках проекта планируется создание волонтерского корпуса – команды волонтеров-buddy (от англ. – друг, товарищ), задача которых заключается в помощи иностранным участникам проекта сориентироваться в реалиях жизни в России и непосредственно Челябинске.В настоящее время проект реализуется в дистанционном формате. Сотрудники Центра межкультурных коммуникаций помогают иностранным гражданам стать читателями Публичной библиотеки и выбрать билингвальную литературу. После снятия карантинных мер встречи перейдут в офлайн-формат.Посетить разговорный клуб может любой желающий, предварительно записавшись в группе Центра межкультурных коммуникаций «ВКонтакте» или по телефону: +7 (351) 237-12-74.