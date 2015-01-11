В Челябинской области 4900 семей получили электронные сертификаты на материнский капитал

С 15 апреля 2020 года материнский капитал начал оформляться проактивно. В беззаявительном порядке сертификаты были оформлены для 4,9 тысяч родителей, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.



Для проактивного оформления сертификата на материнский капитал сведения о рождении ребенка поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния, затем специалисты проводят работу по определению права на маткапитал. После вынесения положительного решения данные о сертификате фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на официальном сайте ПФР или портале госуслуг. Главное преимущество электронного сертификата заключается в его мобильности. Родители не тратят время на посещение управления ПФР для его оформления, а сведения о размере капитала (в том числе и информация об оставшейся сумме в случае частичного использования) всегда доступны через электронные сервисы. При необходимости сертификат на материнский капитал можно распечатать. В связи с этим важно, чтобы у самого обладателя сертификата на материнский капитал был доступ к сведениям. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.Отметим, что для родителей-усыновителей сохраняется заявительный порядок оформления, так как сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.