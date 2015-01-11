2020-07-09YEKT14:00:00 | Губерния Челябинские художники подарили медикам ОКБ № 3 пейзажи и натюрморты Источник: пресс-служба минздрава Челябинской области









Южноуральские художники в рамках благотворительного проекта дарят медикам госпитальных баз области картины, написанные маслом. Уже 6 медицинских учреждений Южного Урала получили презенты. Очередной такой приятный подарок был вручен главврачу Михаилу Вербитскому вобластной клинической больнице №3. «В знак благодарности за Ваш огромный труд, для подъема духа и позитивного настроя в период пандемии! Мы рады поделиться частичкой своей души, творчество всегда благоприятно сказывается на психологическом состоянии, буквально несколько секунд посмотрите на картину и прилив сил обеспечен! Мы дарим вам пейзаж – это полное утренней свежести поле с цветущими маками. И натюрморт – яркий букет сирени. Цветы, нарисованные маслом, воплощение всего совершенного. Лишь один нежный и изящный цветок способен гармонично объединить в себе все безумство красок, огромное количество различных оттенков, невероятные формы и необычные текстуры. Многие художники в цветах находят свое истинное вдохновение. Ведь каждый цветок разный и по-своему уникальный – как и ваши пациенты! Мы очень надеемся, что наши работы будут радовать медиков и вдохновлять их на дальнейшие «подвиги»», - отметила руководитель творческой студии «Никанорова-Арт» и организатор благотворительного проекта Екатерина Никанорова.Михаил Вербитскийс коллегами-врачами с большим удовольствием принял подарки и поблагодарил за столь приятную неожиданность:«Мы с радостью примем такие чудесные подарки, заряд позитива для нас всех, совершенно точно! Одну картину, думаю, повесим в новом урологическом отделении: оранжевая и красная палитра отлично сочетается с ярким дизайном только что отремонтированного отделения. А вторую давайте повесим в эндоскопии? Мы как раз планируем ремонт, и теперь понимаем, какие цвета там будут использованы!» Источник: пресс-служба минздрава Челябинской областиЮжноуральские художники в рамках благотворительного проекта дарят медикам госпитальных баз области картины, написанные маслом. Уже 6 медицинских учреждений Южного Урала получили презенты. Очередной такой приятный подарок был вручен главврачу Михаилу Вербитскому вобластной клинической больнице №3. «В знак благодарности за Ваш огромный труд, для подъема духа и позитивного настроя в период пандемии! Мы рады поделиться частичкой своей души, творчество всегда благоприятно сказывается на психологическом состоянии, буквально несколько секунд посмотрите на картину и прилив сил обеспечен! Мы дарим вам пейзаж – это полное утренней свежести поле с цветущими маками. И натюрморт – яркий букет сирени. Цветы, нарисованные маслом, воплощение всего совершенного. Лишь один нежный и изящный цветок способен гармонично объединить в себе все безумство красок, огромное количество различных оттенков, невероятные формы и необычные текстуры. Многие художники в цветах находят свое истинное вдохновение. Ведь каждый цветок разный и по-своему уникальный – как и ваши пациенты! Мы очень надеемся, что наши работы будут радовать медиков и вдохновлять их на дальнейшие «подвиги»», - отметила руководитель творческой студии «Никанорова-Арт» и организатор благотворительного проектаколлегами-врачами с большим удовольствием принял подарки и поблагодарил за столь приятную неожиданность:«Мы с радостью примем такие чудесные подарки, заряд позитива для нас всех, совершенно точно! Одну картину, думаю, повесим в новом урологическом отделении: оранжевая и красная палитра отлично сочетается с ярким дизайном только что отремонтированного отделения. А вторую давайте повесим в эндоскопии? Мы как раз планируем ремонт, и теперь понимаем, какие цвета там будут использованы!» AzAzA 2020-07-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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