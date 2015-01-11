2020-07-10YEKT09:00:00 | Губерния Проект «Притяжение»: современные музеи, дополнительное образование и бизнес-пространство Современный музей науки и техники (разрабатывать данную экспозицию будет российско-немецкий консорциум);· Художественная галерея, которая позволит создавать временные экспозиции и выставки, востребованные, но ранее недоступные для жителей города;· Арт-кластер для креативных индустрий и центра дополнительного образования;· Открытый тематический парк с экспозицией под открытым небом и арт-объектами;· Бизнес-пространство.Продолжительная совместная работа с мэрией, деловым сообществом, образовательными учреждениями Магнитогорска, а также изучение лучших российских и зарубежных практик позволили определить те направления, которые помогут реализовать творческий и научный потенциал детей, начиная со школьного возраста и до момента начала самостоятельной карьеры или создания собственного бизнеса. Кроме того, большой объем запросов со стороны бизнес-сообщества потребовал добавить в «ядро» проекта деловую составляющую.Все функции деловой зоны будут объедены в единый Арт-кластер площадью почти 20 000 кв. м., в котором расположатся:· Современный музей науки и техники;· Школа программирования, центр робототехники, творческие курсы, центр дополнительного образования;· Пространство для проведения образовательных программ и встречи предпринимателей;· Пространство коворкинга для начинающих предпринимателей, специалистов с удаленным режимом работы и фрилансеров;· Выставочные залы («шоурумы»), мастерские и студии для небольших компаний, творческих и креативных коллективов;· Универсальная площадка для проведениия различных мероприятий - от выставок до деловых конференций;· Сопутствующие объекты сервиса, в том числе объекты питания и торговли.Такое концептуальное решение позволит на одной площадке создать все необходимые условия как для обучения и получения новых практических навыков, так и для трудоустройства или создания собственного предприятия. Данный формат востребован в ряде городов России и уже доказал свою эффективность на практике. Именно концентрация смежных отраслей и форматов дает максимальный синергетический эффект для развития как малого и среднего бизнеса, так и образовательных программ.«Мы видим, как меняется промышленность и понимаем, какими будут предприятия в будущем, поэтому мы должны помочь вырасти нашим «звездочкам», и они смогут быть востребованы не только на ММК, но и на любом самом современном производстве», - отметил Виктор Рашников.







Уникальный проект преобразования городской среды «Притяжение», который будет реализован на 400 гектарах в Магнитогорске, постепенно приобретает все более четкие очертания. На очередном рабочем совещании под руководством председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, прошедшем в режиме видеоконференции, детально рассматривалось функциональное наполнение и стратегия реализации музейно-образовательно-деловой зоны проекта и событийных площадок будущей парковой территории. Доклад и обсуждение результатов работы компании Strategy Partners Group и проектной команды продолжались более двух часов, сообщает пресс-служба ММК.Музейно-образовательно-деловая зона будет являться «ядром» проекта «Притяжение», ведь именно она позволит сделать качественный рывок в сфере дополнительного образования, развития возможностей для малого бизнеса, культуры и досуга жителей города. На выделенных под нее 40 гектарах будут организованы:·(разрабатывать данную экспозицию будет российско-немецкий консорциум);·, которая позволит создавать временные экспозиции и выставки, востребованные, но ранее недоступные для жителей города;·для креативных индустрий и центра дополнительного образования;·с экспозицией под открытым небом и арт-объектами;·.Продолжительная совместная работа с мэрией, деловым сообществом, образовательными учреждениями Магнитогорска, а также изучение лучших российских и зарубежных практик позволили определить те направления, которые помогут реализовать творческий и научный потенциал детей, начиная со школьного возраста и до момента начала самостоятельной карьеры или создания собственного бизнеса. Кроме того, большой объем запросов со стороны бизнес-сообщества потребовал добавить в «ядро» проекта деловую составляющую.Все функции деловой зоны будут объедены в единый Арт-кластер площадью почти 20 000 кв. м., в котором расположатся:· Современный музей науки и техники;· Школа программирования, центр робототехники, творческие курсы, центр дополнительного образования;· Пространство для проведения образовательных программ и встречи предпринимателей;· Пространство коворкинга для начинающих предпринимателей, специалистов с удаленным режимом работы и фрилансеров;· Выставочные залы («шоурумы»), мастерские и студии для небольших компаний, творческих и креативных коллективов;· Универсальная площадка для проведениия различных мероприятий - от выставок до деловых конференций;· Сопутствующие объекты сервиса, в том числе объекты питания и торговли.Такое концептуальное решение позволит на одной площадке создать все необходимые условия как для обучения и получения новых практических навыков, так и для трудоустройства или создания собственного предприятия. Данный формат востребован в ряде городов России и уже доказал свою эффективность на практике. Именно концентрация смежных отраслей и форматов дает максимальный синергетический эффект для развития как малого и среднего бизнеса, так и образовательных программ.«Мы видим, как меняется промышленность и понимаем, какими будут предприятия в будущем, поэтому мы должны помочь вырасти нашим «звездочкам», и они смогут быть востребованы не только на ММК, но и на любом самом современном производстве», - отметил Источник: ПАО «ММК» AzAzA 2020-07-10YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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