2020-07-10YEKT09:00:00 | Губерния На Южноуральскую книжную ярмарку приедут лауреаты премии «Большая книга» Источник: ЧОУНБ









Стали известны имена гостей Южноуральской книжной ярмарки, которая пройдет в Челябинске 25-26 сентября. У жителей и гостей города будет возможность лично встретиться с авторами популярных книг, лауреатами престижных литературных премий. А также приобрести новинки литературы напрямую от крупнейших российских и уральских издательств, сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.В конце сентября в Челябинск на встречу с южноуральцами приедут лауреаты премии «Большая книга» Григорий Служитель (за роман «Дни Савелия» он также получил приз зрительских симпатий премии «Ясная Поляна»), Шамиль Идиатуллин (премия за роман «Город Брежнев», номинант этого года с романом «Бывшая Ленина») и ведущий российский литературный критик Галина Юзефович.Гостями главного культурного события осени такжестанут автор серии книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и других фантастических персонажей Дмитрий Емец и финалист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Евгений Чижов.Книги гостей ЮУКЯ уже сейчас доступны читателям на абонементе Публичной библиотеки, а также обладателям виртуального читательского билета библиотеки.Всего в программе книжной ярмарки ожидается более 40 событий на площадках #Люди, #Книги и #Идеи: творческие встречи, лекции, круглые столы, дискуссионные площадки, презентации издательских проектов, ток-шоу, мастер-классы и многое другое. Частью ярмарки станет городская программа, включающая в себя кинопоказы и театральные постановки.Южноуральская книжная ярмарка в этом году состоится 25-26 сентября в Центре международной торговли (проспект Ленина, 35). Ярмарка проходит при поддержке министерства культуры Челябинской области и партнеров: «Редакции Елены Шубиной», компании ЛитРес и премии «Просветитель».Напоминаем, что в этом году одновременно с Южноуральской книжной ярмаркой состоится Всероссийский литературный форум #РыжийФест, события которого охватят также Магнитогорск, Троицк, Златоуст и Кыштым. Источник: ЧОУНБСтали известны имена гостей Южноуральской книжной ярмарки, которая пройдет в Челябинске 25-26 сентября. У жителей и гостей города будет возможность лично встретиться с авторами популярных книг, лауреатами престижных литературных премий. А также приобрести новинки литературы напрямую от крупнейших российских и уральских издательств, сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.В конце сентября в Челябинск на встречу с южноуральцами приедут лауреаты премии «Большая книга»(за роман «Дни Савелия» он также получил приз зрительских симпатий премии «Ясная Поляна»),(премия за роман «Город Брежнев», номинант этого года с романом «Бывшая Ленина») и ведущий российский литературный критик.Гостями главного культурного события осени такжестанут автор серии книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и других фантастических персонажейи финалист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».Книги гостей ЮУКЯ уже сейчас доступны читателям на абонементе Публичной библиотеки, а также обладателям виртуального читательского билета библиотеки.Всего в программе книжной ярмарки ожидается более 40 событий на площадках #Люди, #Книги и #Идеи: творческие встречи, лекции, круглые столы, дискуссионные площадки, презентации издательских проектов, ток-шоу, мастер-классы и многое другое. Частью ярмарки станет городская программа, включающая в себя кинопоказы и театральные постановки.Южноуральская книжная ярмарка в этом году состоится 25-26 сентября в Центре международной торговли (проспект Ленина, 35). Ярмарка проходит при поддержке министерства культуры Челябинской области и партнеров: «Редакции Елены Шубиной», компании ЛитРес и премии «Просветитель».Напоминаем, что в этом году одновременно с Южноуральской книжной ярмаркой состоится Всероссийский литературный форум #РыжийФест, события которого охватят также Магнитогорск, Троицк, Златоуст и Кыштым. AzAzA 2020-07-10YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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