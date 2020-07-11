О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 11 июля

По состоянию на вечер 11 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 87 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 47 человек с COVID-19, 45 пациентов лечится амбулаторно. Выздоровело 84 человека. 1 умер (29 мая).





11 июля зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19: 2 пациента госпитализировано в инфекционное отделение, 5 лечится амбулаторно. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 177 случаев заболевания коронавирусом.





Всего с 13.03.2020г. по 11.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1366 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.





Под медицинским наблюдением находятся 250 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.





Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5044 исследования.





Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.





Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.





https://mru71.fmba.gov.ru/