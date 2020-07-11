Дрожь земли. На Южном Урале произошла новая серия землетрясений

В Челябинской области зафиксированы новые подземные толчки. Сейсмические события произошли на юге региона.

Землетрясения зарегистрировал Казахстанский национальный центр данных. Он входит в международную систему мониторинга и включает в себя сейсмические, инфразвуковые и гидроакустические станции, расположенные на территории 90 государств.

Согласно интерактивной карте центра, подземные толчки магнитудой 2.5 зафиксированы 6 июля неподалеку от поселка Бреды, который расположен на границе с Казахстаном.

На следующий день, 7 июля, землетрясения произошли сразу в двух местах: снова у поселка Бреды – с такой же магнитудой, и чуть сильнее «потрясло» у поселка Агаповка – там магнитуда составила 2.6.

В эти же дни подобное происходило и в соседних регионах – толчки зафиксированы на территории Северного Казахстана и Оренбуржья.

Напомним, что Урал входит в одну из зон повышенной сейсмической активности. Под наблюдение геофизиков регион попал несколько лет назад, когда под Катав-Ивановском было зафиксировано сильное землетрясение. Это случилось осенью 2018 года.

Сейчас ученые постоянно фиксируют на Южном Урале подземные толчки, но все они не представляют опасности. Их магнитуда незначительна.

https://www.cheltv.ru/drozh-zemli-2/