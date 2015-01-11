2020-07-13YEKT06:00:00 | Губерния ПФР информирует южноуральцев о пенсионных правах самозанятых граждан Отделение ПФР по Челябинской области обращает внимание самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», что только оплата страховых взносов в ПФР позволит включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить индивидуальные коэффициенты, необходимые для назначения пенсии.



Для этого самозанятые граждане могут вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление подается в управление ПФР по месту жительства или в электронном виде через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, портал госуслуг, мобильное приложение «Мой налог».В управлениях ПФР регистрация самозанятых производится на основании заявления о регистрации, паспорта и сведений о подтверждении факта постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После подачи заявления ПФР регистрирует самозанятого и выдает ему соответствующее уведомление.Для включения целого года страхового стажа гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и вступившим в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, необходимо заплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование (в 2020 году – 32 448 рублей) и не более максимального размера (в 2020 году – 256 185,60 рублей), а также весь год состоять на регистрационном учете в ПФР.В случае взноса менее фиксированного размера в страховой стаж будет засчитан период пропорционально сумме взноса.Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию подано в управление ПФР в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, когда предприниматель состоял в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию.Платить взносы можно одной суммой или частями в течение года. Оплата за весь период должна быть осуществлена не позднее 31 декабря текущего года.Напомним, что в Челябинской области с 1 января 2020 года в соответствии с Налоговым кодексом РФ проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Данный эксперимент дает возможность гражданам осуществлять предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.Для справки: в 2020 году право на страховую пенсию по старости возникает при достижении общеустановленного пенсионного возраста, наличии не менее 11 лет страхового стажа и (или) не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если по каким-то причинам при выходе на пенсию человеку не хватает стажа и коэффициентов, то он имеет право на социальную пенсию. Ее особенность в том, что она назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. AzAzA 2020-07-13YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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