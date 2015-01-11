2020-07-13YEKT07:00:00 | Губерния Южный Урал вошел в ТОП-10 по количеству участников во Всероссийском молодежном кубке по менеджменту Источник: kirovzt.ru









302 студента из Челябинской области стали участниками Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Конкурс – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участникам предстоит управлять виртуальной компанией в специальном бизнес-симуляторе экономической ситуации.Конкурсанты будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения.Кубок проводится для того, чтобы выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. Проект поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат.В процессе принятия решений каждого участника будут оценивать эксперты, которые являются представителями различных компаний. Итоговые баллы будут выставляться по трем критериям: работа в команде, лидерство, принятие решений (какой вклад внес участник в общее решение). В качестве приглашенных экспертов в рамках запуска отборочного этапа выступили победители конкурса управленцев «Лидеры России»: советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев и заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия» Владимир Остроменский. Они поздравили участников с запуском этапа кубка и пожелали им удачи.Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент в конкурсе этого года сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин.«Кубок «Управляй!» уже несколько лет доказывает свою эффективность как образовательный проект, который пользуется популярностью среди молодежи. По итогам первого этапа мы сформируем итоговый рейтинг участников по федеральным округам. 100-150 лучших студентов и выпускников вузов и колледжей станут полуфиналистами конкурса, а также получат дополнительные 5 баллов при поступлении в РАНХиГС. Кроме того, лучшие команды смогут принять участие в национальном чемпионате GlobalManagementChallenge», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.Более тысячи участников по результатам конкурсных испытаний пройдут в полуфинал, а 150 участников с самими высокими результатами выйдут в финал, который состоится в ноябре 2020 года.Подробная информация о Кубке на сайте Справочно:Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Источник: kirovzt.ru302 студента из Челябинской области стали участниками Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Конкурс – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участникам предстоит управлять виртуальной компанией в специальном бизнес-симуляторе экономической ситуации.Конкурсанты будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения.Кубок проводится для того, чтобы выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. Проект поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат.В процессе принятия решений каждого участника будут оценивать эксперты, которые являются представителями различных компаний. Итоговые баллы будут выставляться по трем критериям: работа в команде, лидерство, принятие решений (какой вклад внес участник в общее решение). В качестве приглашенных экспертов в рамках запуска отборочного этапа выступили победители конкурса управленцев «Лидеры России»: советник губернатора Ростовской областии заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия». Они поздравили участников с запуском этапа кубка и пожелали им удачи.Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент в конкурсе этого года сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин.«Кубок «Управляй!» уже несколько лет доказывает свою эффективность как образовательный проект, который пользуется популярностью среди молодежи. По итогам первого этапа мы сформируем итоговый рейтинг участников по федеральным округам. 100-150 лучших студентов и выпускников вузов и колледжей станут полуфиналистами конкурса, а также получат дополнительные 5 баллов при поступлении в РАНХиГС. Кроме того, лучшие команды смогут принять участие в национальном чемпионате GlobalManagementChallenge», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС.Более тысячи участников по результатам конкурсных испытаний пройдут в полуфинал, а 150 участников с самими высокими результатами выйдут в финал, который состоится в ноябре 2020 года.Подробная информация о Кубке на сайте managercup.ru и в группе социальной сети «ВКонтакте» vk.com/managecup Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. AzAzA 2020-07-13YEKT07:00:00 Нашли ошибку? 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