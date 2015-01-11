Начало летней оздоровительной кампании в Озерском городском округе откладывается

Загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа полностью готовы принять юных озерчан, однако начало работы учреждений отложено из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции в округе.





Ситуацию комментирует заместитель главы округа по социальным вопросам Олег Ланге:





-Мы все хотим, чтобы у детей была возможность отдохнуть этим летом. Но решения принимаются, исходя из вопросов безопасности для здоровья. Две недели назад прошла процедура приемки лагерей. «Отважных», «Орленок» и «Звездочка» технически готовы, педколлективы и медицинский персонал прошли подготовительные мероприятия в виде медосмотров. Полный пакет документов подан в Межрегиональное управление № 71 для получения соответствующего заключения – основного документа, дающего разрешение на старт оздоровительной кампании. Но в связи с тем, что Федеральное медико-биологическое агентство России издало приказ, запрещающий главным санитарным врачам ЗАТО выдавать санэпидзаключение, если территория не находится на третьем, заключительном этапе снятия ограничительных мер, а также исходя из эпидемической ситуации, открыть загородные лагеря для детей пока не представляется возможным.