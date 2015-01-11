С 1 августа работающим пенсионерам поднимут пенсии

С 1 августа 2020 года начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров – рост не превысит трех пенсионных баллов.

«В 2020 году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей», – сообщили «РГ» в Пенсионном фонде РФ.

В 2019 году в России трудились около 14 млн пенсионеров. С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020 она составляет 5 686,25 рубля). Чем больше накоплено баллов, тем выше будет пенсия.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.

Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий: по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тыс. россиян.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Повышение получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию получают 32 тыс. человек, с августа она повысится на 7,99%. Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты – 1 705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно – по данным Минтруда, это 98,7% россиян.

https://dostup1.ru/finance/S-1-avgusta-rabotayuschim-pensioneram-podnimut-pensii_128152.html