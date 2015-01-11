Туризм в период коронавируса: как регионы УрФО видят развитие отрасли в 2020 году

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко принял участие в круглом столе на тему «Межрегиональный туризм – 2020: актуальные направления отдыха в УрФО».В качестве спикеров также выступили директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Мария Трофимова
, начальник Управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Савватеев
и заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных
.Мероприятие прошло в рамках запуска специального проекта «BIG TERRA – время путешествовать»
, посвященного Уральскому федеральному округу. В нашей стране он считается самым маленьким по количеству субъектов. Однако это не мешает ему быть одним из наиболее привлекательных для туристов уголков России. Территория округа захватывает Урал и Западную Сибирь, где располагаются уникальные заповедники, горы и холмы, бескрайние леса, крупнейшие нефтяные и газовые месторождения, города, сохранившие древние исторические факты и памятники.В начале встречи участники отметили, что в прошлом году УрФО показал хорошие результаты по наращиванию туристического потока. В этом же – отрасль потеряла уже 3 месяца, включающих пик сезона. Эксперты отметили, что полностью восстановить туризм в регионах удастся не раньше весны 2021 года.Челябинская область – среди лидеров округа по восстановлению отрасли: с 15 июня свою работу возобновили санатории с медлицензией
, а с 1 июля – остальные места размещения. Да и в целом отдых в активных форматах туризма в регионе оценивается как доступный в плане цены и проезда.Каждый из спикеров в ходе беседы рассказал об основных направлениях туризма в своем регионе. На Югре можно побывать на настоящем стойбище ханты и манси, принять участие в праздниках народов Севера и познакомиться с нефтяной историей освоения Сибири. В Тюменской области – искупаться в горячем источнике, увидеть город декабристов и попробовать традиционную сибирскую кухню. Курган славится своей местной рыбой, озером, покрытым белоснежной солью и культурно-историческим комплексом «Царево городище». На Ямале у вас есть возможность пересечь Северный полярный круг, увидеть уникальную находку – мамонтенка Любу и сфотографироваться у памятника комару. Челябинская же область ждет гостей на многочисленных и уникальных озерах: Тургояк, Увильды, Еловое, Акакуль, Кисегач, Аргази и многие другие. Также, туристы едут в регион, чтобы побывать в удивительных национальных парках «Таганай», «Зюраткуль» и древнем городе «Аркаим».«Ограничение зарубежного туризма из-за коронавируса стало хорошей возможностью для новых открытий в своем и в соседних регионах. Люди могут узнать, что наша страна ничуть не менее интересна, чем зарубеж, а может и еще более удивительна. Конечно, уровень комфорта и сервиса у нас пока во многом отстает, но это задача, которую нам предстоит решить» – отметил
Заместитель министра экономического развития Челябинской областиАндрей Минченко.
Региональные власти создают комфортные условия для инвестиций в гостиничный бизнес и продолжают формирование новых направлений отдыха. Для туризма, как одной из пострадавших отраслей
, оказывается региональная поддержка
в виде снижения ставок по спецрежимам налогообложения, имущественным налогам и т.д.Посмотреть полную версию онлайн-встречи можно по ссылке.