Жителей пяти городов и поселков Челябинской области предупреждают о кратковременном отключении телерадиосигнала

Перерывы в вещании телерадиоканалов возможны в течение июля в Челябинске, Верхнем Уфалее, Карталах, поселке Княженском Брединского района и селе Степном Верхнеуральского района. Это необходимо для проведения профилактических или других плановых работ. Специалисты Челябинского телерадиоцентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства, сообщает мининформ.Кратковременные перерывы в телерадиовещании будут наблюдаться с 7:00 до 15:00 в четырех населенных пунктах. В поселке Княженском (7-13 июля) и Верхнем Уфалее (14-16 июля) могут быть помехи при просмотре цифровых телеканалов, в Карталах (12-14 июля) – в вещании «Радио Дача», в Степном (14-17 июля) могут быть отключены на время «Радио Дача», «ОТВ», «Радио России».В Челябинске с 6:00 до 18:00 до 30 июля могут быть перерывы в вещании радиостанций «Бизнес FM», «ТНТ», «Интерволна», «Love Радио», «Комсомольская правда», «Дети-FM», «Радио Дача», «Новое радио», «Studio 21», «Наше Радио», «Русское Радио», «L-Радио», «Радио 7», «Энерджи», «Ретро FM», «Авторадио», «100 FM», «Радио Континенталь», «Европа плюс», «Олимп».Кратковременные перерывы в вещании связаны с проведением профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования. Телезрители и радиослушатели могут заранее узнать об этом из графика на официальном сайте министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, пройдя по баннеру «Оперативная информация о кратковременных отключениях телерадиовещания» или на сайте смотрицифру.рф. Информация обновляется еженедельно.