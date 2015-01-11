Не уступил дорогу и совершил ДТП

13 июля 2020 года, около 20 часов 44 минут, на нерегулируемом перекрестке улицы Челябинская 33, водитель, 1994 года рождения, управляя

автомобилем марки Киа Спектра, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 21099 под

управлением водителя 2000 года рождения, приближающемуся по главной, в результате чего произошло столкновение.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия водитель и пассажир ВАЗ 21099 и водитель Киа Спектра получили телесные

повреждения различной степени тяжести и госпитализированы в травматологическое отделение ФГБУЗ ЦМСЧ №71.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко