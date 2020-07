2020-07-14YEKT09:00:00 | Губерния За Танкоград: на Южном Урале впервые разыграют Кубок по компьютерному спорту Леонид Одер.2 августа состоятся бои отборочного этапа турнира в онлайн-формате, по результатам которых будут выявлены по две сильнейшие команды и пара самых ярких игроков в каждой из представленных дисциплин. Увидеть главные киберсражения области можно в любой точке страны, ведь они будут транслироваться на интернет-площадках организаторов Кубка. Планируется, что бои отборочного и финального этапов будет комментировать популярный танковый блогер Артем Кузнецов (IIomudop_MSK.), что сделает шоу еще более зрелищным. Просмотр турниров в режиме реального времени для всех желающих будет доступен и на его канале в YouTube. Финальный бой в LAN-формате состоится 9 августа и будет приурочен к открытию нового уникального киберспортивного пространства «Cyber Era» в столице Южного Урала.«Благодаря сотрудничеству «Ростелекома» и Федерации компьютерного спорта на Южном Урале впервые появится уникальная киберспортивная площадка. Для ее подключения специалисты компании в рекордные сроки построили почти полкилометра высокоскоростных волоконно-оптических линий связи, что обеспечит любителям онлайн-сражений доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду и самый низкий пинг. Но это еще не все. В финале турнира участников и победителей ждут подарки от компании. Все финалисты получат возможность подключения специального тарифного плана для геймеров «Игровой» с промопериодом от 1 до 3 месяцев. Тариф «Игровой» - это высокая скорость, низкий пинг и дополнительные игровые бонусы для поклонников World of Tanks. Финалисты этой дисциплины получат также игровое «золото» от Wargaming», − рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.Ознакомиться с положением турнира и подробностями его проведения можно в официальной группе Челябинского областного отделения ФКС России в соцсети «ВКонтакте».







В Челябинске в августе впервые пройдет киберспортивный турнир «За Танкоград». Соревнования организует ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» совместно с областным отделением Федерации компьютерного спорта России и при поддержке министерства спорта Челябинской области.Более пятисот геймеров покажут свои умения в шести дисциплинах турнира: World of Tanks, CS:GO, DOTA2, VALARANT, NHL20 и FIFA20. Принять участие в Кубке по компьютерному спорту могут жители области старше 16 лет в личном или командном зачете. Регистрация будет проходить с 13 по 31 июля 2020 года включительно, сообщают организаторы.«Неформальное название столицы Южного Урала − Танкоград. Южноуральцы традиционно демонстрирует высокий интерес к компьютерному спорту. У нас тренируются одни из сильнейших команд региона в дисциплине World of Tanks. Поэтому вполне закономерно, что первый в области Кубок по компьютерному спорту пройдет именно в Челябинске. По результатам турнира будет сформирована сборная Челябинской области по игре World of Tanks, которая сможет достойно представлять нашу область на всероссийском уровне», − отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области.2 августа состоятся бои отборочного этапа турнира в онлайн-формате, по результатам которых будут выявлены по две сильнейшие команды и пара самых ярких игроков в каждой из представленных дисциплин. Увидеть главные киберсражения области можно в любой точке страны, ведь они будут транслироваться на интернет-площадках организаторов Кубка. Планируется, что бои отборочного и финального этапов будет комментировать популярный танковый блогер(IIomudop_MSK.), что сделает шоу еще более зрелищным. Просмотр турниров в режиме реального времени для всех желающих будет доступен и на его канале в YouTube. Финальный бой в LAN-формате состоится 9 августа и будет приурочен к открытию нового уникального киберспортивного пространства «Cyber Era» в столице Южного Урала.«Благодаря сотрудничеству «Ростелекома» и Федерации компьютерного спорта на Южном Урале впервые появится уникальная киберспортивная площадка. Для ее подключения специалисты компании в рекордные сроки построили почти полкилометра высокоскоростных волоконно-оптических линий связи, что обеспечит любителям онлайн-сражений доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду и самый низкий пинг. Но это еще не все. В финале турнира участников и победителей ждут подарки от компании. Все финалисты получат возможность подключения специального тарифного плана для геймеров «Игровой» с промопериодом от 1 до 3 месяцев. Тариф «Игровой» - это высокая скорость, низкий пинг и дополнительные игровые бонусы для поклонников World of Tanks. Финалисты этой дисциплины получат также игровое «золото» от Wargaming», − рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».Ознакомиться с положением турнира и подробностями его проведения можно в официальной группе Челябинского областного отделения ФКС России в соцсети «ВКонтакте». Источник: Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» AzAzA 2020-07-14YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту!

В Челябинской области стартовал Кубок России по прыжкам в воду

Сильнейшие команды Южного Урала по стритболу поборются за звание королей ул ...

В рамках мирового автопробега в Челябинске побывали создатели игры «World o ...

В Челябинске пройдет финал Кубка России по пейнтболу {comments_news}