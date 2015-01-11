Благодаря займу ФРП челябинский завод сможет модернизировать региональную авиационную инфраструктуру

Налоговая инспекция сообщает, что срок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год перенесен до 30.07.2020, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409. Вместе с тем, срок уплаты налога остался прежним – 15 июля 2020, на этом хочется заострить внимание граждан. Подробнее