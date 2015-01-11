Благодаря займу ФРП челябинский завод сможет модернизировать региональную авиационную инфраструктуру

Налоговая инспекция сообщает, что срок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год перенесен до 30.07.2020, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409. Вместе с тем, срок уплаты налога остался прежним – 15 июля 2020, на этом хочется заострить внимание граждан. Подробнее
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Федеральный Фонд развития промышленности одобрил радиозаводу «Полет» (в составе холдинга «Росэлектроника» входит в госкорпорацию Ростех) заем в рамках программы «Конверсия», разработанной специально для помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения.С помощью займа на 320 млн рублей (при общем бюджете проекта в 521 млн рублей) в 2021 году на «Полете» будет запущено серийное производство мобильных радиолокационных комплексов «Миасс». Их ключевая особенность – режим адресного обмена информацией с конкретным самолетом, что облегчает управление воздушным движением и снижает вероятность ошибок при передаче данных.Комплекс разработан для аэродромов малой и региональной авиации. Он круглосуточно и без присутствия обслуживающего персонала передает диспетчеру информацию о координатах воздушных судов по первичному каналу в радиусе не менее 100 километров, а по вторичному – в радиусе не менее 300 километров.«Сегодня большинство перелетов внутри страны совершаются со стыковкой в Москве, в том числе из-за отсутствия в региональных аэропортах необходимого оборудования. Совместно с Фондом развития промышленности мы реализуем проект, который позволит модернизировать региональную авиационную инфраструктуру. Новый цифровой радиолокационный комплекс мобилен: за счет небольших габаритов и сниженной массы его достаточно легко транспортировать и развертывать. Инвестиции ФРП позволят оперативно запустить серийное производство разработки, которая призвана существенно повысить безопасность регионального воздушного сообщения», − комментирует исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.Как отмечают челябинские разработчики, радиолокатор идентифицирует конкретный самолет и адресно обменивается с ним информацией благодаря режиму селективного запроса и моноимпульсному вторичному каналу наблюдения. Уменьшения габаритов и массы удалось добиться за счет объединения антенн первичного и вторичного каналов в единую конструкцию – фазированную антенную решетку из отдельных излучателей.
Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области