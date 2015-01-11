Личный фотоаппарат Игоря Курчатова покажут в Историческом музее Южного Урала

Источник: Государственный исторический музей Южного УралаВ Исторический музей прибыла очередная коллекция предметов для будущей выставки «Ядерный щит», посвященной истории южноуральских «запреток». На этот раз около трех десятков экспонатов поступили из Озерска, сообщает пресс-служба музея.Все они предоставлены музеем ФГУП ПО «Маяк» и являются, по словам специалистов учреждения, ключевыми для всей выставки, так как иллюстрируют историю зарождения отечественной атомной отрасли.«Среди этих предметов — макеты технологических частей самого первого на евразийском континенте промышленного атомного реактора «Аннушка»: плитка настила реактора, технологические каналы, макеты урановых блочков и блочков холостого хода, а также различные приборы измерения и контроля технологических параметров», — рассказала и. о. начальника отдела коммуникаций ФГУП ПО «Маяк».Впрочем, с точки зрения самих «маяковцев», наиболее ценным и интересным из прибывших в Челябинск предметов является личный фотоаппарат Игоря Курчатова, который хранится в доме-музее отца советской атомной бомбы в Озерске.«Все связанные с Игорем Васильевичем вещи, которые удалось собрать и сохранить, для нас очень ценны», — подчеркнула Анна Петрова.Напомним, выставка «Ядерный щит» посвящена вехам «атомного проекта» СССР. Экспонаты для нее предоставили предприятия закрытых городов Снежинска, Озерска, Трехгорного, а также других городов Челябинской области. Это уже третий проект Исторического музея, связанный с атомной отраслью Южного Урала.