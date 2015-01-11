Личный фотоаппарат Игоря Курчатова покажут в Историческом музее Южного Урала

В Исторический музей прибыла очередная коллекция предметов для будущей выставки «Ядерный щит», посвященной истории южноуральских «запреток». На этот раз около трех десятков экспонатов поступили из Озерска, сообщает пресс-служба музея.Все они предоставлены музеем ФГУП ПО «Маяк» и являются, по словам специалистов учреждения, ключевыми для всей выставки, так как иллюстрируют историю зарождения отечественной атомной отрасли.«Среди этих предметов — макеты технологических частей самого первого на евразийском континенте промышленного атомного реактора «Аннушка»: плитка настила реактора, технологические каналы, макеты урановых блочков и блочков холостого хода, а также различные приборы измерения и контроля технологических параметров», — рассказала и. о. начальника отдела коммуникаций ФГУП ПО «Маяк» Анна Петрова.Впрочем, с точки зрения самих «маяковцев», наиболее ценным и интересным из прибывших в Челябинск предметов является личный фотоаппарат Игоря Курчатова, который хранится в доме-музее отца советской атомной бомбы в Озерске.«Все связанные с Игорем Васильевичем вещи, которые удалось собрать и сохранить, для нас очень ценны», — подчеркнула Анна Петрова.Напомним, выставка «Ядерный щит» посвящена вехам «атомного проекта» СССР. Экспонаты для нее предоставили предприятия закрытых городов Снежинска, Озерска, Трехгорного, а также других городов Челябинской области. Это уже третий проект Исторического музея, связанный с атомной отраслью Южного Урала.