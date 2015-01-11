Выражаем соболезнования по случаю смерти Дмитрия Артаваздовича Овакимяна

Дмитрий Артаваздович был одним из тех, кто внес весомый вклад в строительство Озерска. Его трудовая биография стала неотъемлемой частью истории атомного города; его голос звучал всегда, когда обсуждались самые актуальные вопросы местного самоуправления; его личность – пример для воспоминания настоящих патриотов нашей малой Родины.

Ушел из жизни человек, о которых принято говорить: «эпоха». Биография Д.А. Овакимяна вместила многое, он жил активной жизнью, много и созидательно работал, верил в идеалы добра и справедливости, всегда стремился приносить пользу городу, который всей душой любил. При его содействии Озерск приобрел свой современный и неповторимый облик.

Дмитрий Артаваздович был самобытным и неравнодушным человеком, ценил красоту этого мира и с кавказским упорством и юмором преодолевал преграды на своем пути. Встречи с ним навсегда останутся в памяти окружавших его людей.

Мы скорбим вместе с родными и близкими Дмитрия Артаваздовича.

Светлая память о Д.А. Овакимяне всегда будет жить в наших сердцах и сердцах благодарных озерчан.

Овакимян Дмитрий Артаваздович

12.04.1933 - 14.07.2020

Родился в с. Туманян Алевардянского р-на, Армянской ССР.

В 1954 г. окончил Ереванский индустриальный техникум. Трудовой путь начал в 1956 г. в Южно-Уральском управлении строительства (ЮУУС) в качестве техника-десятника; в 1958 г. - мастер, в 1958 – 1970 гг. - производитель работ и старший производитель работ. С 1970 г. - заместитель начальника участка СМУ-2, с 1972 г. - заместитель начальника технического отдела ЮУУС. С 1972 г. главный инженер, в 1980 – 1987 гг. - начальник, в 1992 – 1997гг. - главный инженер Управления производственно-технической комплектации (УПТК). В 1987 – 1989 гг. - заместитель начальника СМУ № 8; в 1989 – 1990 гг. - помощник главного инженера ЮУУС; в 1990 – 1992 гг. - начальник СМУ № 3.

При активном участии Овакимяна Д.А. проведена реконструкция здания театра «Наш дом», построены десятки жилых домов, более 40 зданий и сооружений социально-бытового и культурного назначения: плавательный бассейн «Дельфин», городская поликлиника, городская библиотека, к/т «Октябрь» (удостоены дипломов Госстроя РСФСР 2-й степени), комбинат бытового обслуживания, комплекс зданий пионерского лагеря им.Ю.А. Гагарина (удостоен Диплома Госстроя РСФСР 1-й степени).

Овакимян Д.А. руководил строительством базы УПТК, складских помещений с полной механизацией внутрискладских операций. По его инициативе в УПТК была налажена система полной комплектации материалами с последующей их комплектной поставкой на строящиеся объекты, что позволило повысить производительность труда строителей, снизить расходы материалов. При участии Овакимяна Д.А. в УПТК были организованы цех по изготовлению облицовочных плит из мрамора и гранита, участок изготовления и подготовки инструментов, построены бытовые помещения, столовая на 100 мест, комната психологической разгрузки, медицинский пункт.

Овакимян Д.А. всю свою сознательную жизнь занимался общественной работой на строительстве и как член Горкома партии в течение 14 лет, и как Депутат Городского Совета.

Заслуженный строитель РФ (1993), ветеран труда, ветеран атомной энергетики и промышленности, ветеран ЮУС.

Звание «Почетный гражданин города Озерска» присвоено Овакимяну Дмитрию Артаваздовичу за заслуги перед городом Озёрском и большой вклад в развитие строительной отрасли решением Собрания депутатов Озёрского городского округа от 09.11.2005 № 129.

На фото: Д.А.Овакимян, Ю.Ф.Носач, В.И. Шевченко (слева направо)

Источник: http://libozersk.ru/pbd/pochet/persons/ovakimyan/ovakimyan_i.html