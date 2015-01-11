Всероссийский проект «Деревья — памятники живой природы» отмечает юбилей

Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» в этом году отмечает 10-летний юбилей. Проект направлен на поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих культурную, историческую и природную ценность.
Всего за время существования программы 216 деревьев получили статус «памятник живой природы». В их числе и лиственница в Карагайском участковом лесничестве Челябинской области, за которой этот стутус закреплен с 2015 года. По некоторым данным, лиственнице около 450 лет – это самое старое дерево в Карагайском бору. Лесники определили его примерный возраст по годовым кольцам деревьев сопоставимой толщины, у основания длина окружности ствола составляет шесть метров (около 1,9 метра в диаметре), а высота - 40 метров.Проект проводится при поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства во всех регионах России.В настоящий момент идет голосование в конкурсе «Российское дерево года - 2020». Конкурс является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года». В этом году в список для голосования попало 12 уникальных исторических деревьев, растущих на территории России.Голосование за главное дерево страны проходит с 1 мая по 1 октября на сайте программы https://rosdrevo.ru/.