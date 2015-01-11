Главное контрольное управление Челябинской области следит за соблюдением ограничений, связанных с эпидемией коронавируса

Главное контрольное управление Челябинской области на протяжении трех месяцев реализует новые для себя полномочия, проверяя в период эпидемии новой коронавирусной инфекции соблюдение ограничительных мер гражданами и организациями. Именно ГКУ губернатор Алексей Текслер определил как один из органов исполнительной власти региона, должностные лица которого вправе составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).С 18 марта 2020 года на территории Челябинской области введен режим повышенной готовности, устанавливающий ряд ограничений как для граждан, так и для организаций. Согласно распоряжению регионального правительства организации, на которых не распространяется запрет на осуществление деятельности, обязаны обеспечить выполнение всех профилактических мероприятий, предусмотренных Роспотребнадзором: возможность обработки рук кожным антисептиком, измерение температуры тела бесконтактным способом, обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метров между работниками и посетителями, качественная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств и др.С апреля сотрудники ГКУ Челябинской области выходят на еженедельные проверочные мероприятия, в ходе которых проводят разъяснительные беседы. Проверено 11 торговых комплексов и более 100 торговых объектов. В отношении 6 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших наиболее грубые нарушения требований Роспотребнадзора, составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. По двум делам суд вынес решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности, остальные материалы находятся в процессе рассмотрения.Напомним, санкция статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.Также в Главном контрольном управлении напомнили, что с 15 июля субъекты малого и среднего бизнеса могут обратиться за субсидией для проведения мероприятий по профилактике коронавируса. На помощь от государства могут рассчитывать предприятия общепита, бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские, салоны красоты), дополнительного образования, гостиницы, санатории, фитнес-центры.Сотрудники ГКУ Челябинской области продолжают мероприятия, направленные на информирование граждан о соблюдении режима повышенной готовности.