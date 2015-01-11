О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 14 июля

По состоянию на вечер 14 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 97 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 43 человека с COVID-19, 54 пациента лечится амбулаторно. Выздоровело 87 человек. 1 умер (29 мая).





1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска.





14 июля зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. COVID-19: пациенты госпитализированы в инфекционное отделение. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 186 случаев заболевания коронавирусом.









Всего с 14.03.2020г. по 13.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1444 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.









Под медицинским наблюдением находятся 280 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.









Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5149 исследований.









Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.









Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.









https://mru71.fmba.gov.ru/