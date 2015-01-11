Южноуральские СОНКО получают меры дополнительной поддержки

ЧРО молодежной общественной организации «Российские Студенческие Отряды» вошли в реестр СОНКО Минэкономразвития РФ и воспользовалось дополнительными мерами поддержки от государства: освобождением от налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением НДС), страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2 квартал 2020 г и льготным кредитом по ставке 2%.
«На момент принятия мер поддержки страховые взносы за апрель нами уже были уплачены, но эти суммы пойдут переплатой на будущие периоды. Страховые взносы за май и июнь мы не оплачивали и поэтому экономия получается значительная. С льготным кредитом было сложнее, но после того, как мы доказали банковским учреждениям, что организация входит в реестр СОНКО и прошли все этапы проверки банковскими службами, вопрос с получением кредита решился. На данный момент мы уже получили первый транш по кредиту и в общем получится снизить нагрузку на выплату заработной платы за три месяца. Будем стараться сохранить штат сотрудников для того, чтобы кредит был списан», - рассказал руководитель челябинского отделения студенческих отрядов Юрий Болдырев.Напомним, что на региональном уровне предусмотрены ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаций, включенных в реестр СОНКО: 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы». Также СОНКО освобождаются от уплаты налога на имущество организаций.По вопросам получения мер дополнительной поддержки для южноуральских СОНКО можно обратиться в Управление общественных связей Правительства Челябинской области по тел.: 8(351) 263-38-34. Актуальные данные реестров: https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/region/140Алгоритм действий и ответы на вопросы.
Источник: ЧРО МООО «РСО»