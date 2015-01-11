ММК отмечен на всероссийском конкурсе предприятий горно-металлургического комплекса за природоохранную деятельность

Магнитогорский металлургический комбинат был признан победителем на XVII Отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».Победителем конкурса в той же номинации стало еще одно предприятие Группы ММК – Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Всего на конкурс подали заявки 52 предприятия из 21 региона России, на которых трудится почти половина работающих в горно-металлургическом комплексе, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду – один из основных элементов стратегии, направленной на долгосрочное и устойчивое развитие ММК. Экологическая программа ПАО «ММК» охватывает все производственные процессы и направлена на внедрение наилучших доступных технологий для снижения уровня воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности технологических процессов.Комбинат реализует стратегическую инициативу «Чистый город», которая предполагает, что комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске снизится к 2025 году до 5 единиц, что соответствует состоянию «чистый город». Ключевую роль в достижении намеченных целей должно сыграть строительство современных природоохранных сооружений на новых производственных объектах агло-коксо-доменного передела. Их запуск позволит поэтапно вывести из эксплуатации агрегаты с устаревшим оборудованием: одну аглофабрику, пять коксовых батарей и три доменные печи.Затраты ММК на природоохранную деятельность составили в 2019 году более 8,7 млрд рублей, из этой суммы свыше 5,3 млрд – затраты на капитальное строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов. До 2025 года инвестиции в строительство природоохранных объектов составят 38,1 млрд руб., большая часть из которых (57%) будет направлена на мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.Победители конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» награждаются дипломами Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургического профсоюза России. Победители отраслевого конкурса будут рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом Правительством России.