2020-07-16YEKT07:00:00 | Губерния Фермерам Челябинской области помогут с маркетингом и продажами Источник: pixabay.com









«Территория Бизнеса» запускает новую программу для сельскохозяйственных производителей региона «Готовый продукт», ее цель – довести продукцию южноуральских фермеров с поля до конечного потребителя. В программу подготовки входят не только теоретические обучающие блоки, но и услуги по сертификации и разработке фирменного стиля и упаковки продукта. Прием заявок начинается с 20 июля.Многие фермеры и небольшие предприниматели не могут позволить себе иметь штат квалифицированных специалистов – дизайнеров, маркетологов. Запрос от сельскохозяйственных производителей региона и послужил толчком для создания новой программы, в рамках которой решались бы эти вопросы. Участники проекта будут работать с технологом по расчету и оптимизации производства, изучать целевую аудиторию, создавать маркетинговую стратегию и упаковку продукта, искать партнеров для расширения сбыта, создавать магазин онлайн, участвовать в главной межрегиональной сельскохозяйственной выставке года – «Агро 2020».В течение пяти недель предприниматели будут активно работать на теоретических и практических занятиях. Главная цель – вывести южноуральских фермеров на новый уровень.«Главная особенность этой программы — индивидуальный подход к каждому участнику. Максимальная общая стоимость обучения – 50 тысяч рублей. Основную часть затрат на обучение (80%) берет на себя «Территория Бизнеса» , 20% – участники программы. Это очень выгодно, потому что, например, только сертификация одного продукта может доходить до 18 тысяч рублей», – прокомментировала Алена Шорохова, директор по развитию «Территории Бизнеса».Среди наставников программы – Игорь Волков, владелец фермы и сыроварни в Сосновском районе. Бренд Amandi известен уже многим южноуральцам – фермер вместе со своей командой производит сыры на основе козьего молока. С «Территорией Бизнеса» Игорь Волков познакомился осенью прошлого года, после того как на выставке его продукт попробовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и посоветовал обратиться в Фонд.«Специалисты «Территории Бизнеса» оплатили мне поездку в Москву на выставку «Золотая осень», где я нашел своих первых оптовых клиентов. Так, шаг за шагом, мы вместе формировали портфель оптовых заказов. В новой программе «Готовый продукт» я буду наставником, призываю всех принимать в ней участие», – прокомментировал Игорь Волков.Подать заявку для участия в программе «Готовый продукт» можно в свободной форме на почту Источник: pixabay.com«Территория Бизнеса» запускает новую программу для сельскохозяйственных производителей региона «Готовый продукт», ее цель – довести продукцию южноуральских фермеров с поля до конечного потребителя. В программу подготовки входят не только теоретические обучающие блоки, но и услуги по сертификации и разработке фирменного стиля и упаковки продукта. Прием заявок начинается с 20 июля.Многие фермеры и небольшие предприниматели не могут позволить себе иметь штат квалифицированных специалистов – дизайнеров, маркетологов. Запрос от сельскохозяйственных производителей региона и послужил толчком для создания новой программы, в рамках которой решались бы эти вопросы. Участники проекта будут работать с технологом по расчету и оптимизации производства, изучать целевую аудиторию, создавать маркетинговую стратегию и упаковку продукта, искать партнеров для расширения сбыта, создавать магазин онлайн, участвовать в главной межрегиональной сельскохозяйственной выставке года – «Агро 2020».В течение пяти недель предприниматели будут активно работать на теоретических и практических занятиях. Главная цель – вывести южноуральских фермеров на новый уровень.«Главная особенность этой программы — индивидуальный подход к каждому участнику. Максимальная общая стоимость обучения – 50 тысяч рублей. Основную часть затрат на обучение (80%) берет на себя «Территория Бизнеса» , 20% – участники программы. Это очень выгодно, потому что, например, только сертификация одного продукта может доходить до 18 тысяч рублей», – прокомментироваладиректор по развитию «Территории Бизнеса».Среди наставников программы –, владелец фермы и сыроварни в Сосновском районе. Бренд Amandi известен уже многим южноуральцам – фермер вместе со своей командой производит сыры на основе козьего молока. С «Территорией Бизнеса» Игорь Волков познакомился осенью прошлого года, после того как на выставке его продукт попробовал губернатор Челябинской областии посоветовал обратиться в Фонд.«Специалисты «Территории Бизнеса» оплатили мне поездку в Москву на выставку «Золотая осень», где я нашел своих первых оптовых клиентов. Так, шаг за шагом, мы вместе формировали портфель оптовых заказов. В новой программе «Готовый продукт» я буду наставником, призываю всех принимать в ней участие», – прокомментировал Игорь Волков.Подать заявку для участия в программе «Готовый продукт» можно в свободной форме на почту cpf@fond74.ru . Заявка должна содержать информацию о Вашем хозяйстве и продукте, который планируете создавать или развивать. Новая программа запущена в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области». AzAzA 2020-07-16YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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