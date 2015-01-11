2020-07-16YEKT10:00:00 | Губерния Делегация федерального проектного офиса «Чистый воздух» оценила ход реализации программы на Южном Урале Источник: АНО «Национальные приоритеты»









В Челябинске прошла серия мероприятий по мониторингу реализации в регионе федерального проекта «Чистый воздух». Представители федерального проектного офиса оценили усилия властей и промышленников региона по улучшению экологической ситуации, пообщались с руководителями предприятий и побывали на ТЭЦ-2, сообщает министерство экологии.Серия мероприятий, организованных в рамках реализации нацпроекта «Экология», началась с публичного обсуждения с участием представителей ряда министерств и надзорных ведомств, крупных промышленных предприятий региона и членов Координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области. Председатель совета Рашид Исмаилов выступил модератором встречи.Участники совещания обсудили, как продвигается решение задачи по снижению выбросов в двух крупных промышленных городах региона (Челябинске и Магнитогорске) не менее чем на 20% к 2024 году. С этой целью разработаны комплексные планы мероприятий, создается система мониторинга качества атмосферного воздуха, проводится работа по экологизации общественного транспорта и модернизации промышленных предприятий. Многое делается для снижения негативного влияния в коммунальном секторе: проводится рекультивация городской свалки в Челябинске, идет работа по локализации эндогенных пожаров в Коркинском разрезе. На Южном Урале стали больше заниматься озеленением городской среды. По инициативе губернатора Алексея Текслера на днях утверждена государственная программа по комплексному экологическому оздоровлению территорий населенных пунктов «Зеленый город».Большое внимание уделяется в промышленных городах модернизации транспорта. Создается единая транспортная сеть Челябинской агломерации, для Челябинска закупают автобусы большого класса на газомоторном топливе (к концу года их число достигнет 100). В планах у мэрии к 2024 году провести капремонт трамвайных путей и тяговых подстанций, а также приобрести 116 низкопольных трамвайных вагонов. Для Магнитогорска будут приобретены 95 трамвайных вагонов и проведена модернизация 23 километров трамвайных путей. Экологический эффект, полученный от реализации этих мероприятий, по предварительным расчетам, выразится в снижении выбросов вредных веществ на 34 тыс. тонн.Ведется постоянный контроль за промышленными выбросами. Управление Росприроднадзора совместно с минэкологии регулярно проводит замеры атмосферного воздуха в зонах влияния предприятий – плановые и по обращениям граждан.«Помимо введения в эксплуатацию дополнительных постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха, к концу этого года в области будет создан единый центр сбора данных. А это означает не только автоматизацию сбора данных со всех средств наблюдений, их оперативную обработку и анализ, но и возможность для органов власти максимально оперативно реагировать на полученные сигналы. Кроме того, планируется создание локальной сигнальной сети в границах санитарных зон предприятий и жилых застроек Челябинска и Магнитогорска - малогабаритных автоматических станций контроля атмосферного воздуха. Мы идем в графике и надеемся, что все поставленные задачи выполним вовремя», - сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.







Источник: АНО «Национальные приоритеты»В Челябинске прошла серия мероприятий по мониторингу реализации в регионе федерального проекта «Чистый воздух». Представители федерального проектного офиса оценили усилия властей и промышленников региона по улучшению экологической ситуации, пообщались с руководителями предприятий и побывали на ТЭЦ-2, сообщает министерство экологии.Серия мероприятий, организованных в рамках реализации нацпроекта «Экология», началась с публичного обсуждения с участием представителей ряда министерств и надзорных ведомств, крупных промышленных предприятий региона и членов Координационного совета по вопросам экологии. Председательвыступил модератором встречи.Участники совещания обсудили, как продвигается решение задачи по снижению выбросов в двух крупных промышленных городах региона (Челябинске и Магнитогорске) не менее чем на 20% к 2024 году. С этой целью разработаны комплексные планы мероприятий, создается система мониторинга качества атмосферного воздуха, проводится работа по экологизации общественного транспорта и модернизации промышленных предприятий. Многое делается для снижения негативного влияния в коммунальном секторе: проводится рекультивация городской свалки в Челябинске, идет работа по локализации эндогенных пожаров в Коркинском разрезе. На Южном Урале стали больше заниматься озеленением городской среды. По инициативе губернаторана днях утверждена государственная программа по комплексному экологическому оздоровлению территорий населенных пунктов «Зеленый город».Большое внимание уделяется в промышленных городах модернизации транспорта. Создается единая транспортная сеть Челябинской агломерации, для Челябинска закупают автобусы большого класса на газомоторном топливе (к концу года их число достигнет 100). В планах у мэрии к 2024 году провести капремонт трамвайных путей и тяговых подстанций, а также приобрести 116 низкопольных трамвайных вагонов. Для Магнитогорска будут приобретены 95 трамвайных вагонов и проведена модернизация 23 километров трамвайных путей. Экологический эффект, полученный от реализации этих мероприятий, по предварительным расчетам, выразится в снижении выбросов вредных веществ на 34 тыс. тонн.Ведется постоянный контроль за промышленными выбросами. Управление Росприроднадзора совместно с минэкологии регулярно проводит замеры атмосферного воздуха в зонах влияния предприятий – плановые и по обращениям граждан.«Помимо введения в эксплуатацию дополнительных постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха, к концу этого года в области будет создан единый центр сбора данных. А это означает не только автоматизацию сбора данных со всех средств наблюдений, их оперативную обработку и анализ, но и возможность для органов власти максимально оперативно реагировать на полученные сигналы. Кроме того, планируется создание локальной сигнальной сети в границах санитарных зон предприятий и жилых застроек Челябинска и Магнитогорска - малогабаритных автоматических станций контроля атмосферного воздуха. Мы идем в графике и надеемся, что все поставленные задачи выполним вовремя», - сообщил министр экологии Челябинской области Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области AzAzA 2020-07-16YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Качество окружающей среды в Челябинской области оказалось одним из лучших в ...

Объем вредных выбросов в атмосферу Челябинска к 2024 году снизится в десять ...

Госдума разрешила провести в Челябинске эксперимент по квотированию выбросо ...

Челябинск и Магнитогорск планируют снизить на 20% уровень выбросов к 2024 г ...

Выбросы в атмосферу Челябинска снизят на треть в течение 2 лет {comments_news}