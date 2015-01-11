Юные жители Челябинской области могут бесплатно освоить азы программирования

Налоговая инспекция сообщает, что срок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год перенесен до 30.07.2020, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409. Вместе с тем, срок уплаты налога остался прежним – 15 июля 2020 Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с новым предложением по поддержке бизнеса региона в непростых условиях коронавируса. Свои инициативы глава региона озвучил на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей в области Александром Гончаровым Подробнее
Открыт новый набор в бесплатную школу программирования Python. Курс предназначен для детей 13-17 лет и взрослых, которые являются новичками в области программирования. Заявки на участие принимаются до 19 июля, сообщает мининформ.Python - это высокоуровневый язык программирования, который используется в IT-сфере, например, в машинном обучении, при разработке приложений, анализе и визуализации данных. По данным hh.ru, заработная плата специалистов со знанием и опытом работы с Python в Челябинске доходит до 200 тысяч рублей.Бесплатно изучить язык программирования, получить опыт разработки программных приложений и решения алгоритмических задач можно в Online-школе интерактивного программирования Python, организованной «Точкой Кипения». Занятия ведет тренер сборной России по спортивной робототехнике, судья международного уровня, тренер по робототехнике и программированию Дмитрий Савинков.Заявки принимаются до 19 июля (включительно). Занятия запланированы с 21 июля по 27 августа. Встречи будут проходить в Zoom два раза в неделю во вторник и четверг, с 15:00 до 16:00 (1-я группа) и с 16:00 до 17:00 (2-я группа). В мини-группах по 6-7 человек.Образовательный партнер курса - Клуб робототехники и программирования «RoboSportClub», который готовит призеров и победителей регионального и всероссийского уровней.Регистрация и программа курса доступны по ссылке.
Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской области