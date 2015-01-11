В Челябинскую область придут дожди и грозы

В ближайшие три дня в Челябинской области прогнозируются дожди и грозы – при этом аномальная жара сохранится.

В пятницу, 17 июля, ожидается переменная облачность, на западе региона пройдут небольшие дожди и грозы. Ночные температуры составят 17-22 градуса, в низинах похолодает до +12. Днем воздух прогреется до 33-38 градусов. Местами порывы ветра будут достигать скорости 14 метров в секунду.

В субботу и воскресенье, 18-19 июля, местами пройдут сильные дожди и грозы. Днем в субботу также прогнозируется 33-38 градусов тепла, а в последний день недели столбики термометров поднимутся до 34-39 градусов.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семи и более градусов более выше климатической нормы, местами сохраняется сильная жара с максимальными температурами до плюс 36 градусов и выше.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-pridut-dozhdi-i-grozy_128284.html