2020-07-16YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Озерские депутаты единогласно приняли отчет руководителей округа за 2019 год На состоявшейся сегодня сессии глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков представили отчет о деятельности органов местного самоуправления в 2019 году.

Заседание состояло из двух частей. В первой половине были решены рабочие вопросы – народные избранники одобрили корректировку бюджета; актуализировали принятые ранее решения о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с коронавирусом; внесли изменения в ряд нормативно-правовых актов, в том числе связанный с муниципальным жилищным фондом; объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа в преддверии назначенных на 13 сентября выборов. Также депутаты приняли к сведению информацию о том, как администрация округа реализуют свои полномочия в сфере пожарной безопасности.

Вторая, ключевая, часть повестки дня была посвящена итогам 2019 года, который стал знаковым для руководства округа – команды «Маяка», достигшей за четыре года активных действий реальных результатов по улучшению качества жизни населения и повышение конкурентоспособности Озерска через создание территории, комфортной для бизнеса и для жизни.

Первым представил свой отчет депутатам глава администрации Евгений Щербаков:

- В отчетном году работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом, федеральными и региональными органами власти. В целом, 2019 год мы завершили с положительными тенденциями социально-экономического развития. Наши возможности – это наш бюджет. В течение года доходы бюджета округа были увеличены над первоначальными параметрами более, чем на 447 млн рублей.

В своем докладе глава округа подробно остановился на наиболее важных приоритетных направлениях деятельности администрации, и прежде всего – на достижении национальных целей развития, определенных в Указе Президента Российской Федерации:

- В 2019 году в Озерском городском округе реализовывались мероприятия трех национальных проектов - «Жилье и городская среда», «Экология», «Демография» - общая стоимость которых составила 38,9 млн рублей. При этом на 1 рубль средств местного бюджета было привлечено более 6 тысяч рублей межбюджетных трансфертов.

Учитывая, что в структуре расходов 2019 года наибольший удельный вес занимали расходы на образование (49,6 %) и социальную политику (15,8%), Евгений Щербаков особенно много внимания уделил именно этим направлениям, добавив к успехам лидеров бюджетного финансирования достижения учреждений культуры и спорта:

- в отрасль «Социальная защита» направлено более 660 миллионов рублей;

- объем бюджетного финансирования системы «Образование» увеличен по сравнению с 2018 годом на 62,4 млн рублей и составил 1 870,4 млн рублей;

- совокупные расходы из всех видов источников на сферу культуры составили 379,3 млн рублей - это 10 % бюджета Озерского городского округа;

- всего в 2019 году на физическую культуру и спорт направлено 80,5 млн рублей или 2% бюджета Озерского городского округа.

Четкие и внушительные цифры, которые привел в ходе своего выступления Евгений Щербаков, подтвердили, что администрация уделяла и продолжает уделять повышенное внимание решению таким приоритетным проблемам, как дорожный ремонт, благоустройство, инженерная инфраструктура, жилищное строительство. И здесь есть явные достижения:

- Объемы ремонтов последних 5 лет впечатляющие и в десятки раз превышают прежние показатели. По данному направлению мы активно сотрудничаем с Правительством Челябинской области по вхождению в областные программы для привлечения дополнительных средств. В 2019 году более 150 млн рублей израсходовано на карточный и капитальный ремонт, в том числе Каслинского и Татышского шоссе.

Как пояснил глава округа, на благоустройство территории округа в 2019 году было израсходовано более 84 млн рублей – это озеленение, модернизация сетей наружного освещения, обновление смотровых площадок на набережной б. Гайдара. По программе «Формирование современной городской среды», которая реализуется в округе с 2018 года. выполнено благоустройство общественных пространств на общую сумму 29,8 млн рублей, в перечне объектов: первая очередь благоустройства пешеходной зоны проспекта Карла Маркса; остановочный павильон в мкр. Заозерный.

В отчетном периоде значительный объем средств – 172 млн рублей – был инвестирован в объекты жилищно-коммунальной и социальной сферы: в числе наиболее значимых здесь необходимо отметить капитальный ремонт 1,5 километров напорного коллектора диаметром 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, а также начатую реконструкцию системы водоснабжения НФС по Федеральному проекту «Чистая вода». Реализация проекта позволит увеличить объем воды, прошедшей очистку через мембранную технологию до 70 тыс. кубических метров в сутки. В 2019 году были смонтированы 6 микрофильтров, в полном объеме выполнены общестроительные работы, смонтированы системы вентиляции, отопления, теплоснабжения, вращающиеся машины для предварительной очистки воды.

В сфере жилищного строительства: в 2019 году введено в действие 10,3 тыс. квадратных метров новой жилой площади, в том числе один многоквартирный жилой дом, расположенный по бульвару Гайдара, 9 (количество квартир – 102, общая площадь квартир – 6,9 тыс. кв. м); продлены разрешения на строительство 4-х многоквартирных домов для военнослужащих войск Росгвардии в мкр. Заозерный, строительство которых было приостановлено несколько лет назад; заключен договор о развитии застроенной территории в границах жилого квартала – улицы Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерск. Площадь развития застроенной территории - 1,9 гектаров. Заявленная площадь строящихся многоквартирных домов – 36,3 тыс. квадратных метров, количество квартир – 550. Застройщику выдано разрешение на строительство первой очереди жилого дома (количество квартир – 60, общая площадь квартир – 2,6 тыс. кв. м).

Евгений Щербаков:

- По результатам 2019 года Озерск вошел в тройку городов-лидеров Челябинской области с благоприятной средой согласно индексам качества, рассчитанным Минстроем России, набрав 192 балла из максимально возможных 360 (2018 год – 187). Нам есть куда стремиться.

Завершая свой доклад, глава администрации Евгений Щербаков выразил признательность Губернатору и Правительству Челябинской области, руководству ГК «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» (лично – генеральному директору Михаилу Похлебаеву), депутатскому корпусу, коллективу администрации округа, руководителям предприятий и учреждений, социальному партнеру – группе ЧТПЗ, представителям бизнеса и общественных организаций за оказанную поддержку во всех направлениях социально-экономического развития нашего округа:

- Наше тесное взаимодействие – это залог успешного развития нашего округа.

По окончании отчета участники заседания - депутаты и присутствовавшая в зале общественность – смогли задать вопросы Евгению Щербакову по сути его выступления. Среди интересующих тем были освещены следующие: взаимодействие округа с руководством Челябинской области и ГК «Росатом»; ремонт дорог в поселке Метлино; перспективы ТОСЭР; взаимоотношения с ОАО «Фортум» в части погашения долгов ММПКХ; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

После этого озерские депутаты единогласно признали деятельность администрации удовлетворительной и приняли отчет главы округа за 2019 год.

С полным текстом доклада главы округа можно ознакомиться

Вслед за Евгением Щербаковым слово у микрофона взял председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков: он поддержал своего коллегу в оценке 2019 года и проделанной работы:

- Прошедший год показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов. Совместно, каждый в своей части, два органа власти работали над решением важнейших для территории задач: помимо традиционных направлений работы, к которым следует отнести нормотворчество, бюджетный процесс, взаимодействие с общественностью и работу в избирательных округах, внимание Собрания депутатов было уделено формированию основы стратегического развития Озерского городского округа. качественной реализацией в округе значимых региональных программ - таких, как «Формирование комфортной городской среды» и «Реальные дела».

Руководитель представительного органа подчеркнул, что с годами не теряет своей значимости работа депутата в своем избирательном округе. Многие жители именно по этому показателю судят о том, насколько эффективна деятельность народного избранника:

- Иногда депутаты активно влияют на формирование будущего своих округов. Мы все хорошо знаем большую роль депутата В.Р. Каримова в осуществлении программы сноса старых деревянных домов и строительства на их месте квартала современных многоквартирных домов.

Отмечу, что большинство депутатов нынешнего созыва активно работают на округах, адресно помогая жителям в решении бытовых, да и зачастую, просто жизненных проблем. Например, в поселке Метлино многодетные семьи нуждаются в том, чтобы привезти машину дров на зиму. Депутат О.В. Хакимова такую помощь оказывает несколько лет подряд.





Депутатом М. В. Чубенко решался вопрос по заброшенной спортплощадке во дворе Карла Маркса 21 и Октябрьская 12 и 18. Площадку отдали клубу служебного собаководства. Сейчас прорабатывается вопрос по облагораживанию территории вокруг площадки.

Андрей Кузнеченков пояснил, что в отчетном периоде при содействии депутатов во многих избирательных округах были выполнены пусть небольшие, но важные для людей просьбы в рамках проекта «Малые добрые дела» (ФГУП «ПО «Маяк» и ВПП «Единая Россия») и была оказана адресная помощь дошкольным учреждениям по программе «Реальные дела».

Андрей Кузнеченков:

- Еще одним видом деятельности народных избранников в микрорайонах города является формирование гражданской активности на местах. Сделать это зачастую можно с помощью проведения мероприятий, поддержки важных территориальных инициатив. Например, в округе №7 при содействии депутатов В.М. Сылько и Е.В. Романова реализуется проект «Кабинет доврачебного приема». Депутат В.М. Захаров регулярно проводит праздники для жителей микрорайона всех возрастов. Депутат М.А. Шитов является одним из инициаторов очень популярного среди юношей города турнира по дворовому футболу, а депутат В.А. Вельке уделяет внимание жителям округа с ограниченными возможностями.

Большое внимание депутатского корпуса в 2019 году, по сложившейся практике, было уделено работе с муниципальной общественностью, организациями и объединениями граждан:

- Главная цель, которую ставит перед собой нынешний созыв Собрания депутатов – развитие институтов гражданского общества в Озерске. Можно с уверенностью констатировать, что это процесс идет успешно. В 2019 году был проведен, ставший уже ежегодным, IV Общественный форум, выставка-презентация волонтерских организаций Озерского городского округа «Неравнодушные. Время добрых дел».

Еще одним значимым примером работы депутатов с общественным сектором стало проведение в округе традиционного конкурса социальных проектов и организация деятельности Общественной молодежной палаты.

Подводя итоги выступлению, Андрей Кузнеченков назвал 2019 год успешным как для Собрания депутатов, так и в целом для муниципальной власти.

Заслушав председателя Собрания, озерские депутаты единогласно приняли его отчет за 2019 год.

С текстом доклада председателя Собрания депутатов можно ознакомиться



Информация предоставлена: Заседание состояло из двух частей. В первой половине были решены рабочие вопросы – народные избранники одобрили корректировку бюджета; актуализировали принятые ранее решения о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с коронавирусом; внесли изменения в ряд нормативно-правовых актов, в том числе связанный с муниципальным жилищным фондом; объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа в преддверии назначенных на 13 сентября выборов. Также депутаты приняли к сведению информацию о том, как администрация округа реализуют свои полномочия в сфере пожарной безопасности.Вторая, ключевая, часть повестки дня была посвящена итогам 2019 года, который стал знаковым для руководства округа – команды «Маяка», достигшей за четыре года активных действий реальных результатов по улучшению качества жизни населения и повышение конкурентоспособности Озерска через создание территории, комфортной для бизнеса и для жизни.Первым представил свой отчет депутатам глава администрацииВ своем докладе глава округа подробно остановился на наиболее важных приоритетных направлениях деятельности администрации, и прежде всего – на достижении национальных целей развития, определенных в Указе Президента Российской Федерации:- В 2019 году в Озерском городском округе реализовывались мероприятия трех национальных проектов - «Жилье и городская среда», «Экология», «Демография» - общая стоимость которых составила 38,9 млн рублей. При этом на 1 рубль средств местного бюджета было привлечено более 6 тысяч рублей межбюджетных трансфертов.Учитывая, что в структуре расходов 2019 года наибольший удельный вес занимали расходы на образование (49,6 %) и социальную политику (15,8%),особенно много внимания уделил именно этим направлениям, добавив к успехам лидеров бюджетного финансирования достижения учреждений культуры и спорта:- в отрасль «Социальная защита» направлено более 660 миллионов рублей;- объем бюджетного финансирования системы «Образование» увеличен по сравнению с 2018 годом на 62,4 млн рублей и составил 1 870,4 млн рублей;- совокупные расходы из всех видов источников на сферу культуры составили 379,3 млн рублей - это 10 % бюджета Озерского городского округа;- всего в 2019 году на физическую культуру и спорт направлено 80,5 млн рублей или 2% бюджета Озерского городского округа.Четкие и внушительные цифры, которые привел в ходе своего выступления, подтвердили, что администрация уделяла и продолжает уделять повышенное внимание решению таким приоритетным проблемам, как дорожный ремонт, благоустройство, инженерная инфраструктура, жилищное строительство. И здесь есть явные достижения:Как пояснил глава округа, на благоустройство территории округа в 2019 году было израсходовано более 84 млн рублей – это озеленение, модернизация сетей наружного освещения, обновление смотровых площадок на набережной б. Гайдара. По программе «Формирование современной городской среды», которая реализуется в округе с 2018 года. выполнено благоустройство общественных пространств на общую сумму 29,8 млн рублей, в перечне объектов: первая очередь благоустройства пешеходной зоны проспекта Карла Маркса; остановочный павильон в мкр. Заозерный.В отчетном периоде значительный объем средств – 172 млн рублей – был инвестирован в объекты жилищно-коммунальной и социальной сферы: в числе наиболее значимых здесь необходимо отметить капитальный ремонт 1,5 километров напорного коллектора диаметром 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, а также начатую реконструкцию системы водоснабжения НФС по Федеральному проекту «Чистая вода». Реализация проекта позволит увеличить объем воды, прошедшей очистку через мембранную технологию до 70 тыс. кубических метров в сутки. В 2019 году были смонтированы 6 микрофильтров, в полном объеме выполнены общестроительные работы, смонтированы системы вентиляции, отопления, теплоснабжения, вращающиеся машины для предварительной очистки воды.В сфере жилищного строительства: в 2019 году введено в действие 10,3 тыс. квадратных метров новой жилой площади, в том числе один многоквартирный жилой дом, расположенный по бульвару Гайдара, 9 (количество квартир – 102, общая площадь квартир – 6,9 тыс. кв. м); продлены разрешения на строительство 4-х многоквартирных домов для военнослужащих войск Росгвардии в мкр. Заозерный, строительство которых было приостановлено несколько лет назад; заключен договор о развитии застроенной территории в границах жилого квартала – улицы Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерск. Площадь развития застроенной территории - 1,9 гектаров. Заявленная площадь строящихся многоквартирных домов – 36,3 тыс. квадратных метров, количество квартир – 550. Застройщику выдано разрешение на строительство первой очереди жилого дома (количество квартир – 60, общая площадь квартир – 2,6 тыс. кв. м).Завершая свой доклад, глава администрациивыразил признательность Губернатору и Правительству Челябинской области, руководству ГК «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» (лично – генеральному директору), депутатскому корпусу, коллективу администрации округа, руководителям предприятий и учреждений, социальному партнеру – группе ЧТПЗ, представителям бизнеса и общественных организаций за оказанную поддержку во всех направлениях социально-экономического развития нашего округа:По окончании отчета участники заседания - депутаты и присутствовавшая в зале общественность – смогли задать вопросыпо сути его выступления. Среди интересующих тем были освещены следующие: взаимодействие округа с руководством Челябинской области и ГК «Росатом»; ремонт дорог в поселке Метлино; перспективы ТОСЭР; взаимоотношения с ОАО «Фортум» в части погашения долгов ММПКХ; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.После этого озерские депутаты единогласно признали деятельность администрации удовлетворительной и приняли отчет главы округа за 2019 год.С полным текстом доклада главы округа можно ознакомиться здесь Вслед заслово у микрофона взял председатель Собрания депутатовон поддержал своего коллегу в оценке 2019 года и проделанной работы:Руководитель представительного органа подчеркнул, что с годами не теряет своей значимости работа депутата в своем избирательном округе. Многие жители именно по этому показателю судят о том, насколько эффективна деятельность народного избранника:пояснил, что в отчетном периоде при содействии депутатов во многих избирательных округах были выполнены пусть небольшие, но важные для людей просьбы в рамках проекта «Малые добрые дела» (ФГУП «ПО «Маяк» и ВПП «Единая Россия») и была оказана адресная помощь дошкольным учреждениям по программе «Реальные дела».Большое внимание депутатского корпуса в 2019 году, по сложившейся практике, было уделено работе с муниципальной общественностью, организациями и объединениями граждан:Еще одним значимым примером работы депутатов с общественным сектором стало проведение в округе традиционного конкурса социальных проектов и организация деятельности Общественной молодежной палаты.Подводя итоги выступлению,назвал 2019 год успешным как для Собрания депутатов, так и в целом для муниципальной власти.Заслушав председателя Собрания, озерские депутаты единогласно приняли его отчет за 2019 год.С текстом доклада председателя Собрания депутатов можно ознакомиться здесь Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-07-16YEKT13:00:00 Нашли ошибку? 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