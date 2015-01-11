Робот вручил дипломы выпускникам миасского филиала ЮУрГУ

Дипломы с отличием вручили на днях выпускникам миасского филиала Южно-Уральского государственного университета. Торжественная церемония проводилась в условиях действия в регионе ограничительных мер, а чтобы обеспечить социальную дистанцию для всех участников, пригласили робота, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.К выпускникам обратился директор миасского филиала ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Игорь Войнов.«Уважаемые выпускники!... Я вас поздравляю! Вы взяли очень высокую вершину. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, впереди еще много непокоренных вершин. Спасибо вам за ваш труд и в добрый путь, дорогие друзья!» – сказал Игорь Войнов.Под дружные аплодисменты присутствующих при помощи современных технологий из «рук» робота «Богомола» дипломы с отличием получили 13 выпускников вуза. Также были вручены вторые дипломы тем, кто получил в филиале дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессионального перевода».Отметим, что робот «Богомол» был собран в ЮУрГУ при участии студентов направления робототехники (электротехнический факультет). Помимо робота-сапера, созданного для разминирований, в миасском филиале были разработаны роботы для «Росатома» и автоматические установки для работы в агрессивных средах.
Источник: Фото Александра Мизурова