2020-07-16YEKT14:00:00 | Губерния ММК стал обладателем замечательного арт-объекта Источник: Газета «Магнитогорский металл»









На территории комбината появилось роскошное граффити, посвященное военному и трудовому подвигу легендарной Магнитки, сообщает пресс-служба ММК.Площадь, где разместили свое произведение уличные художники, знаковая для комбината: памятный знак «Танк Т-10», за ним бирюзовое здание - во время войны здесь располагался третий блюминг. Тот самый, в котором 28 июля 1941 года впервые в истории мировой металлургии на «мирном» промышленном оборудовании была прокатана броневая сталь. Стена насосно-фильтровальной станции сортового цеха ММК рядом с «Танком Т-10» как нельзя лучше заслуживала стать достойным фоном боевой машине - символу трудовой доблести Магнитки, отдававшей в военные годы всё для Победы.Преображение этого места - от идеи до реализации - заслуга сотрудников управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК». Граффити вобрало в себя основные сюжеты военной поры: фронтовики, возвращающиеся с победой, жены, встречающие их с цветами, сталевары, стоящие у станов ММК, и всё это в обрамлении георгиевской ленты и девиза: «Мы помним! Мы гордимся!»Группа художников из Челябинска под руководством Тимура Абдуллаева, одним из участников которой стал уроженец Магнитогорска, ныне живущий в Челябинске Павел Дериглазов, предложение комбината о сотрудничестве восприняла с вдохновением. Сначала проецирование изображения макета на стену - это делали ночью, затем нанесение эскизных линий, тщательная их прорисовка современными красками, которые со временем не потеряют яркость. Неделя работы по десять часов каждый день: работоспособности художников на адской жаре дивились и организаторы, и случайные свидетели творчества.Символично, что днем окончания работы стало 2 июля, когда Магнитка официально обрела статус города трудовой доблести. Вместе со стеной ребята «подрихтовали» и сам танк: отчистили краску и нанесли новый слой, по цвету максимально соответствующий окраске советских боевых машин Т-10. Обновилась и площадь, ставшая фотогеничной рамкой художественного проекта: расцвели клумбы, у памятного знака появилась стела – и теперь один из основных пунктов экскурсий по комбинату в рамках развития промышленного туризма засиял во всей красе и готов принимать гостей. Источник: Газета «Магнитогорский металл»На территории комбината появилось роскошное граффити, посвященное военному и трудовому подвигу легендарной Магнитки, сообщает пресс-служба ММК.Площадь, где разместили свое произведение уличные художники, знаковая для комбината: памятный знак «Танк Т-10», за ним бирюзовое здание - во время войны здесь располагался третий блюминг. Тот самый, в котором 28 июля 1941 года впервые в истории мировой металлургии на «мирном» промышленном оборудовании была прокатана броневая сталь. Стена насосно-фильтровальной станции сортового цеха ММК рядом с «Танком Т-10» как нельзя лучше заслуживала стать достойным фоном боевой машине - символу трудовой доблести Магнитки, отдававшей в военные годы всё для Победы.Преображение этого места - от идеи до реализации - заслуга сотрудников управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК». Граффити вобрало в себя основные сюжеты военной поры: фронтовики, возвращающиеся с победой, жены, встречающие их с цветами, сталевары, стоящие у станов ММК, и всё это в обрамлении георгиевской ленты и девиза: «Мы помним! Мы гордимся!»Группа художников из Челябинска под руководством, одним из участников которой стал уроженец Магнитогорска, ныне живущий в Челябинске, предложение комбината о сотрудничестве восприняла с вдохновением. Сначала проецирование изображения макета на стену - это делали ночью, затем нанесение эскизных линий, тщательная их прорисовка современными красками, которые со временем не потеряют яркость. Неделя работы по десять часов каждый день: работоспособности художников на адской жаре дивились и организаторы, и случайные свидетели творчества.Символично, что днем окончания работы стало 2 июля, когда Магнитка официально обрела статус города трудовой доблести. Вместе со стеной ребята «подрихтовали» и сам танк: отчистили краску и нанесли новый слой, по цвету максимально соответствующий окраске советских боевых машин Т-10. Обновилась и площадь, ставшая фотогеничной рамкой художественного проекта: расцвели клумбы, у памятного знака появилась стела – и теперь один из основных пунктов экскурсий по комбинату в рамках развития промышленного туризма засиял во всей красе и готов принимать гостей. AzAzA 2020-07-16YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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