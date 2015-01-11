2020-07-17YEKT10:00:00 | Губерния Минздрав рекомендует пожилым южноуральцам в жару уделять больше внимания своему здоровью Сергей Королев. — При повышенной температуре сердце начинает работать интенсивнее, учащается пульс, расширяются сосуды, часто падает кровяное давление. Первая реакция организма на жару — активное потоотделение. Так происходит терморегуляция, но чревато это обезвоживанием, правда, дефицит воды в организме — не главная проблема. Вместе с потом человек теряет соли и минералы, как следствие ухудшается питание мышечных клеток. Отсутствие нужных элементов напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему и на функцию работы головного мозга».Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системыдолжны четко придерживаться указаниям своего врача, своевременно принимать назначенные медикаменты. Гипертоникам советуют замерять артериальное давление не меньше трех раз в день.«Людям, страдающим сахарным диабетом, настоятельно рекомендуется следить за уровнем сахара в крови, соблюдать строгую диету и исключить из рациона жирное, острое и жареное, — советует главный внештатный специалист-эндокринолог Валерия Тюльганова. — Пить нужно минеральную воду, обогащенную кальцием, натрием и различными минеральными солями, которые необходимы организму, чтобы предотвратить обезвоживание. Выпивать нужно не меньше 1,5-2 литров в день».Психическое состояние – еще один пункт возможного негативного влияния жары. Раздражительность, нервозность, часто переходящие в агрессию, быстрая утомляемость – все это последствия солнца. Создайте прохладную атмосферу дома, примите освежающий душ. Если вы находитесь на улице, желательно отдыхать в тени, не заниматься физической работой.Отдельное внимание стоит уделить приему лекарств. Пропускать прием таблеток, особенно в летнюю жару, категорически запрещено. Перед выходом из дома нужно убедиться, что необходимые препараты, выписанные врачом, взяли с собой. При себе всегда необходимо иметь бутылочку обычной воды.«В такую жару тем, кто принимает лекарства, необходимо согласовать с врачом дозы гипотензивных препаратов. И помнить о том, что пожилым людям очень опасно низкое артериальное давление. Ни в коем случае самостоятельно не отменять прием антикоагулянтов. При большой потере жидкости возможны различные нарушения сердечного ритма, поэтому надо советоваться с лечащим врачом», — поделилась главный внештатный специалист-гериатр регионального минздрава Татьяна Василенко.Также врачи советуют пожилым людям отказаться от выезда и пребывания на даче в самый разгар жары, воздержаться от поездок в общественном транспорте, но если это неизбежно, то окна и люки должны быть открыты, салон хорошо проветриваться. Одежду выбрать из натуральных тканей — хлопок, лен, бязь, натуральный шелк, обувь - легкую и проветриваемую.Если появляется слабость, одышка, неуверенность в движениях, учащается сердцебиение, беспокоят головокружение, тошнота, холод в конечностях, возникают судороги или предобморочное состояние, необходимо немедленно обратиться за помощью к врачам.«В случаях теплового или солнечного удара первым делом необходимо вызвать скорую помощь. Первую помощь, которую можно оказать до приезда машины скорой, — это перенести пострадавшего в прохладное место, обтереть водой и приложить холод к голове, поместить в подмышечные впадины и область паха для снижения температуры тела», — добавила Татьяна Василенко.Минздрав Челябинской области также рекомендует чаще созваниваться с пожилыми родственниками, узнавать о состоянии здоровья, особенно в жаркую погоду, и обращать внимание, не развиваются ли у них признаки истощения или теплового удара.







Установившаяся на Южном Урале жара негативно влияет на здоровье людей. Риск пострадать от теплового удара особенно повышен у пожилых людей с хроническими болезнями. Осторожность в жару следует проявлять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, щитовидной железы, сахарным диабетом, ожирением, перенесшим инфаркт или инсульт, сообщает министерство здравоохранения.Этим жарким летом многие южноуральцы, особенно пожилого возраста, находятся в группе риска, что подтверждают главные внештатные специалисты регионального минздрава.«Во время сильной жары мощному воздействию подвергается сердечно-сосудистая системачеловека. При снижении артериального давления и уровня воды в организме, увеличивается возможность «заработать» инсульт или инфаркт. Также при обезвоживании организма повышается риск образования тромбов, — рассказывает главный внештатный специалист-кардиолог минздрава. — При повышенной температуре сердце начинает работать интенсивнее, учащается пульс, расширяются сосуды, часто падает кровяное давление. Первая реакция организма на жару — активное потоотделение. Так происходит терморегуляция, но чревато это обезвоживанием, правда, дефицит воды в организме — не главная проблема. Вместе с потом человек теряет соли и минералы, как следствие ухудшается питание мышечных клеток. Отсутствие нужных элементов напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему и на функцию работы головного мозга».Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системыдолжны четко придерживаться указаниям своего врача, своевременно принимать назначенные медикаменты. Гипертоникам советуют замерять артериальное давление не меньше трех раз в день.«Людям, страдающим сахарным диабетом, настоятельно рекомендуется следить за уровнем сахара в крови, соблюдать строгую диету и исключить из рациона жирное, острое и жареное, — советует главный внештатный специалист-эндокринолог. — Пить нужно минеральную воду, обогащенную кальцием, натрием и различными минеральными солями, которые необходимы организму, чтобы предотвратить обезвоживание. Выпивать нужно не меньше 1,5-2 литров в день».Психическое состояние – еще один пункт возможного негативного влияния жары. Раздражительность, нервозность, часто переходящие в агрессию, быстрая утомляемость – все это последствия солнца. Создайте прохладную атмосферу дома, примите освежающий душ. Если вы находитесь на улице, желательно отдыхать в тени, не заниматься физической работой.Отдельное внимание стоит уделить приему лекарств. Пропускать прием таблеток, особенно в летнюю жару, категорически запрещено. Перед выходом из дома нужно убедиться, что необходимые препараты, выписанные врачом, взяли с собой. При себе всегда необходимо иметь бутылочку обычной воды.«В такую жару тем, кто принимает лекарства, необходимо согласовать с врачом дозы гипотензивных препаратов. И помнить о том, что пожилым людям очень опасно низкое артериальное давление. Ни в коем случае самостоятельно не отменять прием антикоагулянтов. При большой потере жидкости возможны различные нарушения сердечного ритма, поэтому надо советоваться с лечащим врачом», — поделилась главный внештатный специалист-гериатр регионального минздрава.Также врачи советуют пожилым людям отказаться от выезда и пребывания на даче в самый разгар жары, воздержаться от поездок в общественном транспорте, но если это неизбежно, то окна и люки должны быть открыты, салон хорошо проветриваться. Одежду выбрать из натуральных тканей — хлопок, лен, бязь, натуральный шелк, обувь - легкую и проветриваемую.Если появляется слабость, одышка, неуверенность в движениях, учащается сердцебиение, беспокоят головокружение, тошнота, холод в конечностях, возникают судороги или предобморочное состояние, необходимо немедленно обратиться за помощью к врачам.«В случаях теплового или солнечного удара первым делом необходимо вызвать скорую помощь. Первую помощь, которую можно оказать до приезда машины скорой, — это перенести пострадавшего в прохладное место, обтереть водой и приложить холод к голове, поместить в подмышечные впадины и область паха для снижения температуры тела», — добавилаМинздрав Челябинской области также рекомендует чаще созваниваться с пожилыми родственниками, узнавать о состоянии здоровья, особенно в жаркую погоду, и обращать внимание, не развиваются ли у них признаки истощения или теплового удара. Источник: Пресс-служба минздрава Челябинской области AzAzA 2020-07-17YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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